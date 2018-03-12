Пригодны только деревья, диаметр которых свыше 20 см: что стоит знать о сборе берёзового сока? Разбираемся со специалистом

Март близится к середине – самое время начинать сбор березового сока!
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – консультант отдела реализации лесопродукции Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь – Оксана Петрулевич.
Март близится к середине – самое время начинать сбор березового сока!
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – консультант отдела реализации лесопродукции Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь – Оксана Петрулевич.
Влияют ли на начало сезона погодные катаклизмы и как собирать сок по всем правилам? Какие есть ограничения для заготовки березового сока? Какие инструменты лучше использовать для сбора сока?
Подробности – в видеоматериале.