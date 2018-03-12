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Пригодны только деревья, диаметр которых свыше 20 см: что стоит знать о сборе берёзового сока? Разбираемся со специалистом

12 марта 2018 08:42
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Март близится к середине – самое время начинать сбор березового сока!

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – консультант отдела реализации лесопродукции Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь – Оксана Петрулевич

Пригодны только деревья, диаметр которых свыше 20 см: что стоит знать о сборе берёзового сока? Разбираемся со специалистом-1

Влияют ли на начало сезона погодные катаклизмы и как собирать сок по всем правилам? Какие есть ограничения для заготовки березового сока? Какие инструменты лучше использовать для сбора сока? 

Подробности – в видеоматериале. 

# общество # Фотофакт # Государственная лесная политика # Оксана Петрулевич

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