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Андрей Муковозчик: «Эти фамилии, полагаю, можно печатать на обратной стороне жировок»

01 апреля 2021 15:13
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Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело».

Уличный «пратэст» закономерно скатился к экстремизму. Той же дорогой уверенно идет и БЧБ-интеллигенция

Андрей Муковозчик: «Эти фамилии, полагаю, можно печатать на обратной стороне жировок»-1

В программе Новости «24 часа» на СТВ Андрей Муковозчик о том, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Анна Северинец # Катерина Раецкая # Фотофакт

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