Андрей Муковозчик: «Эти фамилии, полагаю, можно печатать на обратной стороне жировок»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело».
Уличный «пратэст» закономерно скатился к экстремизму. Той же дорогой уверенно идет и БЧБ-интеллигенция
Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело».
Уличный «пратэст» закономерно скатился к экстремизму. Той же дорогой уверенно идет и БЧБ-интеллигенция
В программе Новости «24 часа» на СТВ Андрей Муковозчик о том, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).