«Планы большие, финансированием обеспечены». Как изменятся дороги Узденского района к «Дожинкам»?

Новости Беларуси. В Минской области продолжают ремонтировать дороги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Обновили уже почти 2 000 квадратных метров полотна, в планах – почти 53 тысячи.

Вопрос № 1 – устранение критичной ямочности. В Узденском районе работы ведутся как в райцентре, так и на селе. Точечно обновили уже 500 квадратных метров дороги. Сейчас проводят ямочный ремонт на улице Новицкого, потом перейдут к работам возле автовокзала. Специалисты отмечают: погода способствует, все идет согласно графику.

Николай Рацкевич, заместитель председателя Узденского райисполкома:

В этом году по планам нам надо произвести асфальтирование 9 улиц города, подготовить агрогородок Зеньковичи к проведению районного праздника «Дожинки». Планы большие, финансированием обеспечены. Работы все будут выполнены красиво, четко и в срок.