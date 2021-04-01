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«Планы большие, финансированием обеспечены». Как изменятся дороги Узденского района к «Дожинкам»?

01 апреля 2021 15:11
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Новости Беларуси. В Минской области продолжают ремонтировать дороги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Обновили уже почти 2 000 квадратных метров полотна, в планах – почти 53 тысячи.

«Планы большие, финансированием обеспечены». Как изменятся дороги Узденского района к «Дожинкам»?-1

Вопрос № 1 – устранение критичной ямочности. В Узденском районе работы ведутся как в райцентре, так и на селе. Точечно обновили уже 500 квадратных метров дороги. Сейчас проводят ямочный ремонт на улице Новицкого, потом перейдут к работам возле автовокзала. Специалисты отмечают: погода способствует, все идет согласно графику.

«Планы большие, финансированием обеспечены». Как изменятся дороги Узденского района к «Дожинкам»?-4

Николай Рацкевич, заместитель председателя Узденского райисполкома:
В этом году по планам нам надо произвести асфальтирование 9 улиц города, подготовить агрогородок Зеньковичи к проведению районного праздника «Дожинки». Планы большие, финансированием обеспечены. Работы все будут выполнены красиво, четко и в срок.

«Планы большие, финансированием обеспечены». Как изменятся дороги Узденского района к «Дожинкам»?-7

Сейчас на улицах райцентра работают две бригады дорожников. 

# Автодороги Беларуси # общество # Николай Рацкевич # Фотофакт

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