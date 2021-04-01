«Можно встретить даже на Витебщине». Глава Первомайского района о том, чем занимается в свободное время

Илона Волынец, ведущая: Сами находите время для отдыха, для спорта? Где можно встретить главу Первомайского района?

Дмитрий Шашок, глава администрации Первомайского района:

Главу Первомайского района можно встретить даже на Витебщине, но очень редко.

Илона Волынец:

Это, я так понимаю, малая родина.

Дмитрий Шашок:

Да, малая родина, приходится ее посещать, там остался родительский дом, необходимо следить, чтобы вокруг все было в порядке. Если по Первомайскому району – это любое место, куда можно пройтись, очень люблю гулять. В период жизни в Минске – это Ленинский район, там тоже замечательные места: велодорожки, Лошицкий парк.

Илона Волынец:

Вы же и сейчас живете в Ленинском районе?

Дмитрий Шашок:

Да, и сейчас живу.