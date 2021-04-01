«Можно встретить даже на Витебщине». Глава Первомайского района о том, чем занимается в свободное время

Новости Беларуси. В студии «Большого города» Дмитрий Шашок, глава администрации Первомайского района Минска.
Илона Волынец, ведущая:
Сами находите время для отдыха, для спорта? Где можно встретить главу Первомайского района?
Новости Беларуси. В студии «Большого города» Дмитрий Шашок, глава администрации Первомайского района Минска.
Илона Волынец, ведущая:
Сами находите время для отдыха, для спорта? Где можно встретить главу Первомайского района?
Дмитрий Шашок, глава администрации Первомайского района:
Главу Первомайского района можно встретить даже на Витебщине, но очень редко.
Илона Волынец:
Это, я так понимаю, малая родина.
Дмитрий Шашок:
Да, малая родина, приходится ее посещать, там остался родительский дом, необходимо следить, чтобы вокруг все было в порядке. Если по Первомайскому району – это любое место, куда можно пройтись, очень люблю гулять. В период жизни в Минске – это Ленинский район, там тоже замечательные места: велодорожки, Лошицкий парк.
Илона Волынец:
Вы же и сейчас живете в Ленинском районе?
Дмитрий Шашок:
Да, и сейчас живу.
Илона Волынец:
А подсматриваете что-то?
Дмитрий Шашок:
Конечно. Здесь ничего такого нет. Я думаю, что как я подсматриваю, так и у нас подсматривают. Мы с коллегами обмениваемся идеями.
Илона Волынец:
То есть, с главой администрации Ленинского района вы дружите и, чуть что, указываете на какие-то недостатки?
Дмитрий Шашок:
Мы общаемся, скажем так. Но я не скажу, что мы стремимся, чтобы районы были…
Илона Волынец:
Конкурентными?
Дмитрий Шашок:
Конкуренция в нормальном смысле всегда нужна. С моей точки зрения, это двигатель.
Илона Волынец:
Если подводить небольшой итог, в чем сила Первомайского района?
Дмитрий Шашок:
Сила в команде, в тех людях, которые там работают, в руководителях предприятий, в их коллективах. Сила в человеке. Всегда так было, есть и будет.
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