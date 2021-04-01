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«Можно встретить даже на Витебщине». Глава Первомайского района о том, чем занимается в свободное время

01 апреля 2021 15:13
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Новости Беларуси. В студии «Большого города» Дмитрий Шашок, глава администрации Первомайского района Минска.

Илона Волынец, ведущая:
Сами находите время для отдыха, для спорта? Где можно встретить главу Первомайского района?

«Можно встретить даже на Витебщине». Глава Первомайского района о том, чем занимается в свободное время-1

Дмитрий Шашок, глава администрации Первомайского района:
Главу Первомайского района можно встретить даже на Витебщине, но очень редко.

Илона Волынец:
Это, я так понимаю, малая родина.

Дмитрий Шашок:
Да, малая родина, приходится ее посещать, там остался родительский дом, необходимо следить, чтобы вокруг все было в порядке. Если по Первомайскому району это любое место, куда можно пройтись, очень люблю гулять. В период жизни в Минске это Ленинский район, там тоже замечательные места: велодорожки, Лошицкий парк.

Илона Волынец:
Вы же и сейчас живете в Ленинском районе?

Дмитрий Шашок:
Да, и сейчас живу.

«Можно встретить даже на Витебщине». Глава Первомайского района о том, чем занимается в свободное время-4

Илона Волынец:
А подсматриваете что-то?

Дмитрий Шашок:
Конечно. Здесь ничего такого нет. Я думаю, что как я подсматриваю, так и у нас подсматривают. Мы с коллегами обмениваемся идеями.

Илона Волынец:
То есть, с главой администрации Ленинского района вы дружите и, чуть что, указываете на какие-то недостатки?

Дмитрий Шашок:
Мы общаемся, скажем так. Но я не скажу, что мы стремимся, чтобы районы были…

Илона Волынец:
Конкурентными?

«Можно встретить даже на Витебщине». Глава Первомайского района о том, чем занимается в свободное время-7

Дмитрий Шашок:
Конкуренция в нормальном смысле всегда нужна. С моей точки зрения, это двигатель.

Илона Волынец:
Если подводить небольшой итог, в чем сила Первомайского района?

Дмитрий Шашок:
Сила в команде, в тех людях, которые там работают, в руководителях предприятий, в их коллективах. Сила в человеке. Всегда так было, есть и будет.

Полторы тысячи парковочных мест и обустройство велодорожек. Как развивается социальная инфраструктура в Первомайском районе? Подробности в материале.

# Хобби # общество # Дмитрий Шашок # Илона Волынец # Фотофакт

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