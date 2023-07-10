«Деревня разделилась на два лагеря». О соседских войнах рассказала адвокат

Бросить все – квартиру, работу и уехать в глушь. Жить ради себя любимого и перестать наконец-то гнаться за накоплением капитала и материальных благ. Философия дауншифтинга набирает все большую популярность по всему миру. О том, так ли хороша жизнь в деревне, как решиться на переезд и не прогадать, сменив привычную городскую суету на сельский ландшафт, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

По поводу того, каких животных можно содержать на приусадебном участке. Ольга, если это пчелы? Пчелы, я знаю, дают мед, но тем не менее еще кроме меда и много хлопот. Рассказывайте историю про пчел.

Ольга Маевская, адвокат:

Все урегулировано на законодательном уровне. Есть определенные требования, когда это в городе, когда это в садоводческих товариществах, когда это какое-то личное подворье. Нужно обязательно иметь документы, подтверждающие то, что ветеринарные нормы соблюдены. К сожалению, возникает в нашей практике масса вопросов, даже когда ульи вывозятся за пределы, размещаются за пределами деревни. У меня была ситуация. Классическая деревня – у кого-то лошадь, у кого-то корова, у кого-то козы. В суд обращается наша противная сторона и говорит о том, что у меня погибла лошадь от укуса пчел. Все претензии к моему клиенту, что у него пчелы, ульи. Его пчелы покусали – это такая беда. Для деревенских на самом деле это очень значимо. Для них хозяйство – это все. Наталья Надольская:

Я бы тоже не хотела по соседству иметь пчел. Ольга Маевская:

Да. Деревня разделилась на два лагеря. То есть одни были против: «У нас дети, внуки приезжают. Мы боимся». Вторые: «Ничего страшного. То есть у нас всех тут маленькие ульички, просто у него больше». Была очень интересная ситуация. То есть выяснялась причина гибели, делались запросы в Витебск, в академию дабы уточнить, что могло стать причиной, что не могло. Опрашивали специалиста, который написал работу по видам, потому что есть некая карпатка, которая является…