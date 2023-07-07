«Завышенные ожидания». Как горожане воспринимают жизнь в деревне?
Бросить все – квартиру, работу и уехать в глушь. Жить ради себя любимого и перестать наконец-то гнаться за накоплением капитала и материальных благ. Философия дауншифтинга набирает все большую популярность по всему миру. О том, так ли хороша жизнь в деревне, как решиться на переезд и не прогадать, сменив привычную городскую суету на сельский ландшафт, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, не надо путать туризм с эмиграцией и наши представления о жизни в деревне с той жизнью, которая там реально существует. Потому что как человек, чье детство и юность прошли в деревне, я знаю, что деревня – это не просто трели птиц за окном. Это еще и тяжелый физический труд, особенно, если у вас есть какое-то хозяйство. До недавнего времени оно было практически у всех – куры, козы, кролики. Свиней держали в деревне. Это не самая удобная, элегантная и красивая одежда. Это, как правило, оверсайз-куртки, резиновые сапоги. Давайте порассуждаем на тему того, насколько завышенные ожидания у нас.
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Я даже предлагаю все-таки с этим вопросом к Елене. Может быть, она как-то разобьет эту идиллию любителей такой комфортной жизни. Елена, вы долго достаточно, насколько мы знаем.
Елена Сапешко, знает плюсы и минусы жизни за городом:
Да, я удивлю всех хотя бы тем, что все свое детство я провела в деревне. До 23 лет я жила в деревне, у нас было свое хозяйство. После того как я ушла из деревни, пошла опять в деревню. Я не хочу жить в городе абсолютно, потому что в нашей сегодняшней ситуации: с работой, активностью, настолько энергичным графиком – постоянные телефоны, работа, звонки – я отдыхаю только за городом. Я возвращаюсь домой и кайфую от того, что могу полить цветы, теплицу. На то, чтобы посадить 10 помидорок, мне не нужно ходить в большой куртке. Я могу ходить в том, в чем угодно, босиком и просто наслаждаться тем, что там есть. До города мне 25 километров, коммуникации все создать сегодня можно. У меня в этом есть опыт. Нет никакой проблемы сегодня за счет электричества создать себе отопление, горячую воду, выкопать колодец – все это можно. Не нужно для этого огромных денег абсолютно.
«Все прелести жизни в сельской местности». Без каких благ цивилизации трудно обойтись горожанину – подробнее здесь.