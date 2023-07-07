«Завышенные ожидания». Как горожане воспринимают жизнь в деревне?

Бросить все – квартиру, работу и уехать в глушь. Жить ради себя любимого и перестать наконец-то гнаться за накоплением капитала и материальных благ. Философия дауншифтинга набирает все большую популярность по всему миру. О том, так ли хороша жизнь в деревне, как решиться на переезд и не прогадать, сменив привычную городскую суету на сельский ландшафт, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, не надо путать туризм с эмиграцией и наши представления о жизни в деревне с той жизнью, которая там реально существует. Потому что как человек, чье детство и юность прошли в деревне, я знаю, что деревня – это не просто трели птиц за окном. Это еще и тяжелый физический труд, особенно, если у вас есть какое-то хозяйство. До недавнего времени оно было практически у всех – куры, козы, кролики. Свиней держали в деревне. Это не самая удобная, элегантная и красивая одежда. Это, как правило, оверсайз-куртки, резиновые сапоги. Давайте порассуждаем на тему того, насколько завышенные ожидания у нас.

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Я даже предлагаю все-таки с этим вопросом к Елене. Может быть, она как-то разобьет эту идиллию любителей такой комфортной жизни. Елена, вы долго достаточно, насколько мы знаем.