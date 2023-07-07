Это так заманчиво. Как в Беларуси приобрести деревенский дом за 1 базовую величину?

Бросить все – квартиру, работу и уехать в глушь. Жить ради себя любимого и перестать наконец-то гнаться за накоплением капитала и материальных благ. Философия дауншифтинга набирает все большую популярность по всему миру. О том, так ли хороша жизнь в деревне, как решиться на переезд и не прогадать, сменив привычную городскую суету на сельский ландшафт, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ольга Маевская, адвокат:

Действительно у нас есть указ Президента № 116, благодаря которому создан единый реестр домов. Это брошенные дома, будем называть их так. Дома, за которыми на протяжении больше трех лет и более никто не смотрит. Сельсоветы, местные сельские исполнительные органы постоянно должны ходить, проверять, выяснять, есть ли такие дома. Вносить их в специальный реестр, пытаться разыскать возможных владельцев, родственников, наследников. Если в течение определенного времени никто не изъявит желание оформить свои права на этот дом, заняться, привести его в порядок, привести в порядок земельный участок, то дальше идет судебная процедура. Данное строение переходит в собственность административно-территориальной единицы. Далее самое интересное – это то, что мы видели в последнее время в СМИ: возможность приобрести дом за 1 базовую величину. На самом деле это не совсем так.

Дома первоначально продаются по рыночной стоимости с аукциона. Если не приобретается после первых торгов, стоимость уменьшается до 50 %, со вторых торгов – до 80 %, вплоть до 1 базовой величины. Можно приобрести, но мы должны понимать: то есть, даже если мы приобретаем за 1 базовую величину, но с аукциона, это не значит, что все нам обойдется только в 37 рублей. Необходимо будет оплатить расходы по проведению организации аукциона, расходы на рекламу. Самое то, что вы должны знать, если решились на этот шаг. Как правило, это заброшенные дома, которые нужно в течение года привести в порядок либо снести и начать строительство нового дома. Вторая проблема – это с документами. Как правило, необходимо оформлять все документы на земельный участок, то есть устанавливать границы – это тоже дополнительные затраты. Тем не менее это находится в свободном доступе. Вы можете по средствам сети Интернет найти, посмотреть эти дома даже с фотографиями.