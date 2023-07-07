«Наша психика восстанавливается». Как природа помогает набраться сил?

Бросить все – квартиру, работу и уехать в глушь. Жить ради себя любимого и перестать наконец-то гнаться за накоплением капитала и материальных благ. Философия дауншифтинга набирает все большую популярность по всему миру. О том, так ли хороша жизнь в деревне, как решиться на переезд и не прогадать, сменив привычную городскую суету на сельский ландшафт, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

В чем вы видите плюсы прагматичные, кроме, конечно, созерцания природы? Мы сейчас про деревню.