Прямой эфир

«Наша психика восстанавливается». Как природа помогает набраться сил?

07 июля 2023 19:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бросить все – квартиру, работу и уехать в глушь. Жить ради себя любимого и перестать наконец-то гнаться за накоплением капитала и материальных благ. Философия дауншифтинга набирает все большую популярность по всему миру. О том, так ли хороша жизнь в деревне, как решиться на переезд и не прогадать, сменив привычную городскую суету на сельский ландшафт, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
В чем вы видите плюсы прагматичные, кроме, конечно, созерцания природы? Мы сейчас про деревню.

«Наша психика восстанавливается». Как природа помогает набраться сил?-1

Виталий Бамбур, считает, что город для работы, а природа для отдыха:
Я могу сказать о плюсах как психолог, энерготерапевт о том, что на природе наша психика восстанавливается. Мы получаем эталонные настройки работы нашего мышления, восприятия, эмоционального интеллекта. Таким образом мы возвращаемся к своей природе. То есть на природе мы возвращаемся к своей природе. Город же нас вводит в состояние стресса, расшатывает, предлагает постоянно какие-то вызовы. Для этого необходимо вначале восстановиться, чтобы противостоять этим стрессам. Поэтому сейчас многие медитируют, уезжают в парки, гуляют, смотрят на воду – это естественный способ нашей психики защититься от городского стресса.

«Наша психика восстанавливается». Как природа помогает набраться сил?-4

Денис Северов, магистр психологии:
Да, все правильно говорит Виталий. Но есть люди, и, наверное, я тоже в какой-то степени отношусь к ним, которым важны движение, развитие, драйв, адреналин. Находясь долгое время за городом, можно откровенно заскучать от того, что совершенно ничего не происходит.

Читайте также:

«Все прелести жизни в сельской местности». Без каких благ цивилизации трудно обойтись горожанину?

«Завышенные ожидания». Как горожане воспринимают жизнь в деревне?

Это так заманчиво. Как в Беларуси приобрести деревенский дом за 1 базовую величину?

# Психология # общество # Наталья Надольская # Виталий Бамбур # Денис Северов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Они со мной говорить не хотели». Немецкий журналист вспомнил свою поездку в Донбасс с коллегами
07 июля 2023 19:33

«Они со мной говорить не хотели». Немецкий журналист вспомнил свою поездку в Донбасс с коллегами

Это так заманчиво. Как в Беларуси приобрести деревенский дом за 1 базовую величину?
07 июля 2023 19:25

Это так заманчиво. Как в Беларуси приобрести деревенский дом за 1 базовую величину?

«Все прелести жизни в сельской местности». Без каких благ цивилизации трудно обойтись горожанину?
07 июля 2023 19:21

«Все прелести жизни в сельской местности». Без каких благ цивилизации трудно обойтись горожанину?