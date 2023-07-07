«Наша психика восстанавливается». Как природа помогает набраться сил?
Бросить все – квартиру, работу и уехать в глушь. Жить ради себя любимого и перестать наконец-то гнаться за накоплением капитала и материальных благ. Философия дауншифтинга набирает все большую популярность по всему миру. О том, так ли хороша жизнь в деревне, как решиться на переезд и не прогадать, сменив привычную городскую суету на сельский ландшафт, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
В чем вы видите плюсы прагматичные, кроме, конечно, созерцания природы? Мы сейчас про деревню.
Виталий Бамбур, считает, что город для работы, а природа для отдыха:
Я могу сказать о плюсах как психолог, энерготерапевт о том, что на природе наша психика восстанавливается. Мы получаем эталонные настройки работы нашего мышления, восприятия, эмоционального интеллекта. Таким образом мы возвращаемся к своей природе. То есть на природе мы возвращаемся к своей природе. Город же нас вводит в состояние стресса, расшатывает, предлагает постоянно какие-то вызовы. Для этого необходимо вначале восстановиться, чтобы противостоять этим стрессам. Поэтому сейчас многие медитируют, уезжают в парки, гуляют, смотрят на воду – это естественный способ нашей психики защититься от городского стресса.
Денис Северов, магистр психологии:
Да, все правильно говорит Виталий. Но есть люди, и, наверное, я тоже в какой-то степени отношусь к ним, которым важны движение, развитие, драйв, адреналин. Находясь долгое время за городом, можно откровенно заскучать от того, что совершенно ничего не происходит.
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