Чебурашка в вышиванке побывал в самых красивых местах Беларуси. Вот какой проект создали молодые блогеры

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Хотите узнать, в каком году был открыт знаменитый парк Горького или же где отыскать самый загадочный замок Синеокой? Познакомьтесь с этим пушистым красавцем.

Встречайте, звезда белорусских соцсетей – Чебурашка. Милый зверек – талантливый гид и успешный блогер. Отправимся в путешествие вместе.

Контент на миллион! От этого плюшевого гида все в восторге. Чебурашка-путешественник покоряет соцсети. В его профиле самые волшебные координаты Синеокой. Архитектура, природа, активности – во всем опытный турист найдет свою красоту. И если вы в поисках идеальных выходных, стоит познакомиться поближе.

Сергей Ермолович, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Мы рады вас вітаць на тэрыторыі Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту. Ён быў заснаваны ў 1976 годзе, і праца па яго стварэнні праводзілася больш за 10 гадоў. За гэты час было звезена 27 помнікаў народнай архітэктуры з усіх рэгіёнаў Беларусі. Яны падзелены на тры гісторыка-этнаграфічныя рэгіёны. У нашым музеі можна паглядзець цэнтральную Беларусь – у асноўным гэта тэрыторыя Мінскай вобласці. Тэрыторыю Падняпроўя – усходняя частка тэрыторыі Беларусі. І Паазер’е – поўнач Беларусі.

Этно-тур в руки. Отправляемся с Чебурашкой в конец XIX века. Этот дом когда-то стоял в деревне Исерно Слуцкого района. Ему уже 140 лет. Он сохранил быт-колорит наших предков. В каждой хате была печка. Где живет огонь, может быть и нечистая сила, оттого напротив всегда вешали иконы. Красный угол – святое место.

Сергей Ермолович:

Побач з печкай заўсёды спалі, таму што было цёпла, таму за мной знаходзіцца насціл. На ім спала ўся сям’я ўпоперак, звесіўшы ногі або абапёршыся на сценку. На печцы таксама спалі, але там спалі сталыя людзі. Гэта самае пачэснае месца дзеля таго каб спаць. Заўсёды побач з полам знаходзілася калыска. Там гадавалася малое дзіцятка.

Зараз там ляжыць лялька, таму што ёсць такі забабон, што калыску нельга пакідаць пустой, бо злы дух паселіцца. Таму туды клалі лялькі-абярэгі, калі не было дзіцяці. Над калыскай вісіць бразготка – у ёй сушаны гарох, і зроблена яна з мачавога пузыра быка. После экскурсии Чебурашка прокатился на ретро-авто и собрал букет для любимых подписчиков. В трэвел-блоге – лучшие советы. А спонсор показа – замечательная семья минчан.

Супруги Крупельницкие путешествуют с 2015 года. Однажды решили, что не очень фотогеничны. Хотелось душевных кадров, и тут на глаза попалась игрушка детства. Начали со стандартного пакета Мир-Несвиж – и понеслось. Сколько с милашкой намотали километров, не сосчитать. Небывалый интерес прохожих вдохновил выйти в эфир...

Антон Крупельницкий, блогер:

Раньше дети говорили: что у вас за медведь или обезьяна? Алина Крупельницкая, блогер:

Современные дети до фильма, наверное, даже и не знают. Мы сталкиваемся с тем, что не знают, кто такой Чебурашка. Антон Крупельницкий:

Мы любим шутить с Алиной, что есть трасса М11, которая соединяет Брест и Гомель, Чебурашка не был только ниже этой трассы, на Полесье. И то, в некоторых местах – в Мозыре и Микашевичах – Чебурашка тоже бывал.

Чудо-аккаунт зовет на приключения. Тем более летом, когда длинный световой день и все вокруг дышит красотой. В зеленом топе Чебурашки – дары ледника, Браславские и Голубые озера. Пущи и заповедники, где можно посмотреть на дикую природу в естественной среде. А также меловые карьеры. Мальдивы с изумрудной гладью еще никого не оставили равнодушным. Включайте режим перезагрузки.

Алина Крупельницкая:

Когда мы смотрели на болото Ельни в интернете – это невозможно прочувствовать, понять, пока мы сами туда не приехали. Есть экотропа для туристов, а вот для путешественников гораздо интереснее будет дикая тропа. Мы ночевали в палатке. Когда мы добрались до озера Курганистое, услышали крики журавлей, никаких других звуков, запахов. Болото – это перезагрузка. Антон Крупельницкий:

Можно прогуляться по тем болотам Ельни не столько по тропе, сколько в болотоступах прямо по верховодью. Почувствовать, как под тобой уходит почва. Обязательно встретить рассвет и послушать птиц на рассвете, а потом посмотреть при свете дня, когда сойдет туман, на открывшийся пейзаж. Будут невероятные ощущения.

В активном плейлисте байдарки. Море Геродота и космические речушки Синеокой с порогами, водопадами и невероятными приключениями! В трендах покатушки по узкоколейке на мотодрезине в заказнике «Озеры».

Собирайте эмоции в рюкзак и не забывайте про гардеробчик. Отличная форма – залог удачных сторис. Чебурашка любит помодничать – очки, шляпки, зонтики. Но неизменно остается в вышиванке – четыре года назад ее пошили на заказ. Настоящий белорус.

Алина Крупельницкая:

В какой-то момент мы узнали, что Леонид Шварцман, мультипликатор, родился в Минске. Можно сказать что в Чебурашке есть частичка белорусской души Шварцмана. Поэтому у нас оправдано, что он в национальной вышиванке. Мы считаем, что каждый белорус обязан побывать в Париже, там стоит своя Эйфелева башня. Мы поехали на 14 февраля, потому что это наша годовщина свадьбы и нам хотелось отметить ее как-то красиво. Мы подготовились, был беретик красный. В Камаях в этом году побывали впервые, попали внутрь. Оттого что мы путешествуем давно, нам не интересно просто посмотреть снаружи, мы идем дальше. Антон у нас ответственный, ищет всегда хранителя ключей либо ксендза. Антон Крупельницкий:

Получаем индивидуальную экскурсию, всегда пустят и на колокольню, и к органу, и на хоры. Везде мы ходим. Если есть погреб, нас тоже туда пускают. Крипта – во все такие места.

В архитектурном топе – шедевры неоготики в Сарье и Гервятах, храмы-крепости – Мурованка и Сынковичи. Святыней, как и дворцов и старинных усадеб, благо, сохранилось немало. Познавать в радость.

Таинственные заброшки – еще один магнит. Только представить, что когда-то на званых ужинах собирались семьями. Следы «дольче виты», окутанные легендами, захватывают дух. Присоединяйтесь и почаще сворачивайте с трасс.

Антон Крупельницкий:

Часто слышим от людей: спасибо, мы у вас увидели и захотели там побывать. Это наша карта воспоминаний. Алина пишет интересные посты, выкладывает интересные факты, о которых, возможно, не узнаешь в интернете. Созванивается с местными краеведческими музеями, ездит в Национальную библиотеку, чтобы получить достоверную информацию. Всегда можно написать нам личное сообщение, задать вопрос. Мы стараемся всем отвечать и поделиться информацией. Мы общительные, стараемся вести свою страницу так, чтобы люди могли почерпнуть красоты Беларуси, тех мест, где мы бываем.