В Беларуси убрали более 40% озимого ячменя

Новости Беларуси. В Беларуси убрано более 40 % посевов озимого ячменя. Намолочено 270 тысяч тонн зерна при средней урожайности 40,5 центнера с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Темпы жатвы значительно растут. Если за первые 10 дней с начала уборки обмолочено 20 % посевов, то такое же количество добавилось за прошедшие выходные. Озимый ячмень занимает в 2,7 раза больше площадей, чем годом ранее. Преимуществами этой культуры является раннее созревание, устойчивость к засухе, а также высокая урожайность. По объемам убранного зерна лидируют Брестская и Гродненская области.