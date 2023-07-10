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В Беларуси убрали более 40% озимого ячменя

10 июля 2023 10:34
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Новости Беларуси. В Беларуси убрано более 40 % посевов озимого ячменя. Намолочено 270 тысяч тонн зерна при средней урожайности 40,5 центнера с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси убрали более 40% озимого ячменя-1

Темпы жатвы значительно растут. Если за первые 10 дней с начала уборки обмолочено 20 % посевов, то такое же количество добавилось за прошедшие выходные. Озимый ячмень занимает в 2,7 раза больше площадей, чем годом ранее. Преимуществами этой культуры является раннее созревание, устойчивость к засухе, а также высокая урожайность. По объемам убранного зерна лидируют Брестская и Гродненская области.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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