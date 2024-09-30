Депутаты обсудили законопроект «Об изменении законов по вопросам образования»

К корректировке законодательства об образовании нужно подходить взвешенно и объективно. Об этом 30 сентября заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентарии, которые причастны к разработке соответствующего законопроекта, уже проделали большой объем работы на всех уровнях – от республиканского до регионального. Поступил ряд предложений. В частности от профильного министерства и Белорусской православной церкви. Сегодняшняя встреча стала финальной перед рассмотрением этого законопроекта в Овальном зале парламента.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Кодексы об образовании в первом чтении, абсолютное большинство его новелл, это в первую очередь определенная техническая корректировка, которая не вызывает особых принципиальных возражений. В ходе проведенной работы комиссии нами учтены. И мы благодарны за активную позицию наших коллег с мест. Важнейшие замечания их обобщены, учтены, и мы ко второму чтению по максимуму те вещи, которые уже на сегодняшний день рельефно выявились, мы учтем в обязательном порядке.

Александр Баханович, первый заместитель министра образования Беларуси:

Мы предлагаем в рамках 230-го Указа главы государства о выделении грантов на обучение для иностранных граждан включить туда, кроме возможности получать образование на уровне высшего или среднего специального образования и проходить так называемый курс подготовки, подготовительное отделение, тоже за наш счет. Потому что есть ряд стран, где с русским языком не совсем хорошо обстоит дело, а это одно из основных требований выделения гранта.

Изменения в законодательстве об образовании депутаты рассмотрят уже на этой неделе. В планах в сжатые сроки выйти на второе чтение.