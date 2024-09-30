Использование газа, электрики и тепла в быту. Напоминаем правила электробезопасности

В рамках ежегодной акции Единый день безопасности МЧС совместно с Госэнергогазнадзором и Мингазом провели акцию для граждан с целью напомнить об электробезопасности. Более 200 человек примеряли боевую одежду пожарных, смогли вместе с семьей посидеть в аварийном спасательном автомобиле, а также получить от специалистов Госэнергогазнадзора информацию о безопасном использовании газа, электрики и тепла в быту.

Мария Перекатова, начальник районной энергогазинспекции Минского отделения по надзору за электроустановками:

Во избежание поражения электрическим током мы рекомендуем всем гражданам соблюдать правила безопасности. Для включения в электрическую сеть электрических приборов мы рекомендуем гражданам обращать внимание на штепсельные соединения электрических розеток, состояние проводов, ознакамливаться с инструкциями для электрооборудования.