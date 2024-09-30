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Использование газа, электрики и тепла в быту. Напоминаем правила электробезопасности

30 сентября 2024 14:28
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В рамках ежегодной акции Единый день безопасности МЧС совместно с Госэнергогазнадзором и Мингазом провели акцию для граждан с целью напомнить об электробезопасности. Более 200 человек примеряли боевую одежду пожарных, смогли вместе с семьей посидеть в аварийном спасательном автомобиле, а также получить от специалистов Госэнергогазнадзора информацию о безопасном использовании газа, электрики и тепла в быту. 

Использование газа, электрики и тепла в быту. Напоминаем правила электробезопасности-2

Мария Перекатова, начальник районной энергогазинспекции Минского отделения по надзору за электроустановками:
Во избежание поражения электрическим током мы рекомендуем всем гражданам соблюдать правила безопасности. Для включения в электрическую сеть электрических приборов мы рекомендуем гражданам обращать внимание на штепсельные соединения электрических розеток, состояние проводов, ознакамливаться с инструкциями для электрооборудования. 

Использование газа, электрики и тепла в быту. Напоминаем правила электробезопасности-4

Напоминаем, особое внимание при пользовании электроприборами нужно уделять в ванной комнате. Это помещение с большой влажностью и повышенной опасностью. Находясь в ванне или душевом поддоне, ни в коем случае нельзя пользоваться переносными электроприборами, например феном, а также лежать в ванной с телефоном, который подключен к зарядному устройству.

Подробности в видео

# Правила безопасности

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