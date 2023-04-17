Денис Мороз: коммерческих поставок электроэнергии из Беларуси ни в Литву, ни в Латвию нет

Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение? Чтобы ответить на эти вопросы, в студии ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома.
Кирилл Казаков, СТВ:
По поводу экспорта, скажите, наше электричество в Литву то попадает?
Денис Мороз, заместитель министра энергетики Беларуси:
Технологически мы с ними связаны, перетоки электрической энергии между нами и Литвой есть.
Кирилл Казаков:
Потому что я сравнил сайт латвийских энергосистем и литовских. Так вот, в Литве нет белорусской энергии официально, а в Латвии есть. Но при этом литовцы покупают электроэнергию из Латвии. То есть получается, наша грязная электроэнергия все-таки в Вильнюс доходит. Вам я понимаю, может, заявление делать и не надо, но чисто теоретически так может быть?
Денис Мороз:
Смотрите, я говорю про технологические перетоки. Коммерческих поставок на данный момент из Республики Беларусь ни в Литву, ни в Латвию нет. Есть технологические связи между нами и Литвой, и эти перетоки физические энергии между нами и ими, она перетекает.
Когда в Беларуси заменят советские электросети на современные? Ответили в Минэнерго.
Кирилл Казаков:
А вот смотрите, здесь опять же вопрос исключительно производственный. Вот это кольцо электроэнергии, движение электроэнергии, которое пытались построить по Балтике из Польши. Ведь мы когда-то в Советском Союзе строили единую сеть, она же, по сути, была перетекаемая.
Денис Мороз:
Оно и есть. БРЭЛЛ называется это кольцо.
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Это и есть БРЭЛЛ: Беларусь, Россия, Эстония, Литва и Латвия. Это было очень хорошо, поэтому электроэнергия была дешевая. Смотрите, если кольцо общее до Дальнего Востока, сейчас у нас с вами вечер глубокий, а на Дальнем Востоке утро – они начинают работать, пошли перетоки туда.
Кирилл Казаков:
Это то, о чем вы говорили, что ночью, если где-то меньше пользуют, можно забирать сюда.
Ирина Новикова:
Да. Так и более того, литовцы, где-то в 2018 году приезжали в Москву, это я была на конференции в Санкт-Петербурге и рассказывали эту историю. Они приехали в Москву, чтобы попросить: давайте экспериментально, что будет, если мы отсоединимся. Они профессионалы-энергетики, я не энергетик, я с чужих слов рассказываю. Они боятся, что вообще будет коллапс на этой территории, потому что к чему подключаться? К шведской? Ведь в Европе нет такого БРЭЛЛа, как у нас. Многие говорят, что в Советском Союзе не было высоких технологий. То, что такое кольцо создали, это же тоже высокие технологии. Меня, может, поправят энергетики, я не знаю.
Денис Мороз:
Нет, вы абсолютно верно говорите. Энергосистема Советского Союза – это абсолютно одна из самых надежных. В Европе строились на других принципах, не было глобальной.
Ирина Новикова: ChatGPT потребляет энергии столько же, сколько весь Нью-Йорк. Читайте здесь.