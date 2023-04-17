Денис Мороз: коммерческих поставок электроэнергии из Беларуси ни в Литву, ни в Латвию нет

Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение? Чтобы ответить на эти вопросы, в студии ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома. Кирилл Казаков, СТВ:

По поводу экспорта, скажите, наше электричество в Литву то попадает?

Денис Мороз, заместитель министра энергетики Беларуси:

Технологически мы с ними связаны, перетоки электрической энергии между нами и Литвой есть. Кирилл Казаков:

Потому что я сравнил сайт латвийских энергосистем и литовских. Так вот, в Литве нет белорусской энергии официально, а в Латвии есть. Но при этом литовцы покупают электроэнергию из Латвии. То есть получается, наша грязная электроэнергия все-таки в Вильнюс доходит. Вам я понимаю, может, заявление делать и не надо, но чисто теоретически так может быть? Денис Мороз:

Смотрите, я говорю про технологические перетоки. Коммерческих поставок на данный момент из Республики Беларусь ни в Литву, ни в Латвию нет. Есть технологические связи между нами и Литвой, и эти перетоки физические энергии между нами и ими, она перетекает. Когда в Беларуси заменят советские электросети на современные? Ответили в Минэнерго. Кирилл Казаков:

А вот смотрите, здесь опять же вопрос исключительно производственный. Вот это кольцо электроэнергии, движение электроэнергии, которое пытались построить по Балтике из Польши. Ведь мы когда-то в Советском Союзе строили единую сеть, она же, по сути, была перетекаемая. Денис Мороз:

Оно и есть. БРЭЛЛ называется это кольцо.