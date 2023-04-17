«Проект нашей БелАЭС самый современный». Что гарантирует атомную безопасность Беларуси?

Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение? Чтобы ответить на эти вопросы, в студии ток-шоу « По существу » соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома.

Кирилл Казаков, СТВ:

Андрей Владимирович, вы руководите Минской АЭС, на самом деле. Журналисты говорят: а в столице есть? В Соснах. Они говорят: да ладно! На самом деле, этот факт, с одной стороны, очень публичен, с другой стороны, мало кому интересен. Но то что под Минском работает АЭС, маленькая, которая является научной, экспериментальной. Зачем она, собственно говоря, была создана? Почему она пережила это время, когда все, что касалось АЭС, у нас как минимум уничтожалось или забывалось? И какой вклад именно вашего института в создание Белорусской АЭС?

Андрей Кузьмин, генеральный директор Объединенного института энергетических и ядерных исследований – Сосны НАН Беларуси:

Во-первых, здесь немного путаются понятия. АЭС – это атомная электростанция. А есть понятие ядерной установки, которая используется в том числе для исследовательских целей.

Кирилл Казаков:

Журналистам абы напугать, вы же понимаете.