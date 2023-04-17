Как функционирует завод без человека и работает «Умный дом»? В Минске стартует форум «ТИБО-2023»

Как собираются роботы, функционирует завод без человека и работает «Умный дом». 18 апреля в Минске открывается Международный специализированный форум по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО-2023», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выставка традиционно демонстрирует самые передовые решения разных сфер нашей жизни. За последними приготовлениями наблюдала Екатерина Капылович.

Екатерина Капылович, корреспондент:

Уже завтра на «Минск-Арене» стартует Международный форум информационных технологий «ТИБО-2023». Более 260 организаций из Беларуси, России, Китая, Кыргызстана и других стран уже готовы представить свои новейшие разработки.

Почти 30 лет форум «ТИБО» традиционно демонстрирует самые передовые решения в различных сферах жизни. Что важно: все разработки на выставке имеют практическое применение. Так, одна из компаний презентует весь спектр конструкторов для обучения робототехнике. По сути, наборы – тренировочная база для подготовки будущих специалистов. Однако принципы программирования совсем не детские и полностью совместимы с языком, на котором общаются промышленные станки и механизмы. Например, с помощью уменьшенной копии «Умного дома» можно научиться программировать и управлять системами безопасности уже настоящего жилища. Или, пройдя курс робототехники, стать специалистом по управлению беспилотным комбайном. Кроме того, проект не только обучающий и технологичный, но и импортозамещающий.

Станислав Путятин, заместитель директора компании по разработкам робототехники:

Наша основная задача в настоящий момент – это перенести максимально производство со стран-партнеров, которые нам предоставляют технологии, на территорию Республики Беларусь. Некоторые платы уже сейчас выпускаются на предприятиях нашей страны и ставятся в действующие модели.

Одно из брестских предприятий представит разработки в сфере энергетики, которые уже сейчас активно используются. Автоматическая система позволяет дистанционно управлять уличным освещением. Эта новинка помогает экономить электроэнергию, оптимизировать рабочий процесс и, что немаловажно, выявлять повреждения. С ее помощью можно отследить количество вышедших из строя ламп с помощью нагрузки на линии электропередачи. Плюс – учет использования электроэнергии. И это не единственная внедренная в производство разработка.

Анатолий Пстыга, директор филиала «Энерготелеком» Брестского УП «Брестэнерго»:

Устройство автоматического сенсонирования линии электропередач, которое позволяет выделять поврежденный участок с целью оперативного подключения с другой стороны линии потребителей в случае повреждения. На каком-то участке происходит повреждение, условно говоря, появляется короткое замыкание, отключается вся линия от подстанции. Диспетчер, дистанционно отключая и включая участки, находит поврежденный и его выводит из работы, чтобы позволяет запитать всех потребителей, запитанных от данной подстанции.

Отдельно стоит отметить стремление белорусских разработчиков к автоматизации на производстве. Одно из предприятий представит коллаборативных и мобильных роботов – так называемую концепцию «Завод без человека». На стенде специалисты представляют имитацию производства, этикетирования и складирования продукции. Все действия выполняются только роботом.

Василий Долгий, технический директор цифровой компании:

Мы в рамках своего стенда несколько концепций хотим показать, именно автоматизация, роботизация производства, а также показать другие программные продукты, связанные с ритейлом. Программную кассу, электронный чек, вывод продукции из оборота, но это все в рамках системы цифровой маркировки «Электронный знак».