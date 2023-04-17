Сев яровых культур в Беларуси идёт по плану. В каких областях почти завершили работы?

Новости Беларуси. Посевная набирает обороты. Несмотря на непростые погодные условия, в Беларуси выполняются заданные темпы сева ранних яровых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ход весенних полевых работ прокомментировали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

В целом по стране ранними яровыми, зерновыми и зернобобовыми засеяна почти половина площадей. Больше всего – в Гродненской области. Там план выполнили более чем на 90 %. Затянуты сроки выполнения работ в Могилевской и Витебской областях. Есть осложнения в районах, где почва избыточно переувлажнена. Так, сельхозпредприятие «Прудинки» Верхнедвинского района для оптимальной работы пока вывело в поля сеялки с минимальной шириной захвата. Как только подсохнет земля, на помощь выедет энергонасыщенная техника.

Виктор Курикша, главный агроном сельхозпредприятия «Прудинки»:

В этом году очень поздно началась, бывали годы, что начинали и 28 марта. В этом году только с 13 апреля выехали. Будет весенняя севба в очень сжатые сроки. Ездим по всему хозяйству, высматриваем, где. Маленькими кусочками – там, там, там. Чтобы влезть и стараться не останавливаться.

Лукашенко: «Никакой голод нам не страшен – свои продукты продаем по всему миру». Внимание к аграрному сектору всегда повышенное. Тему эту, как известно, не обошел Президент во время Послания народу и парламенту. Александр Лукашенко подчеркнул, что спрос с губернаторов и правительства за сельское хозяйство будет бескомпромиссный.