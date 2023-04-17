Когда в Беларуси заменят советские электросети на современные? Ответили в Минэнерго

Алена Сырова, СТВ: Но мы слишком долго жили до появления атомной электростанции, те же производства и те же промышленные предприятия, прежде чем они смогут перестроиться. Обычные люди. Прежде чем они смогут перестроиться, должно пройти какое-то время. Насколько сейчас мы можем оценить тот путь, который Беларусь прошла на пути этой электрификации так называемой? То есть понятно, что когда закладывалась сама идея, первая капсула в строительство атомной электростанции, мы что-то видели. Мы видели, как мы эту электроэнергию будем потреблять, как внедрять. Но вот такой обывательский взгляд, мне кажется, что мы, может, недостаточно доработали. Казалось, что с появлением АЭС тут все будет сверкать, все будет светиться. Все мы будем ездить на электрокарах. А вроде как жизнь особо и не изменилась. А может, мне просто кажется?

Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение? Чтобы ответить на эти вопросы, в студии ток-шоу « По существу » соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома.

Денис Мороз, заместитель министра энергетики Беларуси:

Безусловно, вам многое кажется. Если позволите, немножко с самого начала того, что вы сказали, прокомментирую. То что касается внешнего периметра. Мы говорим о том, что АЭС там где-то закрываются. Между тем 30 стран сейчас заявили о том, что они готовы в ближайшее время запустить АЭС.

Кирилл Казаков:

Поляки в том числе. И Саудовская Аравия, и Арабские Эмираты. Где, кажется, нефти много.

Денис Мороз:

Которые больше всех кричат, что у нас тут неправильная атомная электростанция, они как раз и сейчас первые заявляют о том, что готовы строить у себя АЭС. В обозримом будущем мощность АЭС во всем мире удвоится. И достигнет 870 тысяч мегаватт. Это громадная мощность. Сегодня доля электроэнергии в мире, вырабатываемая на атомной энергии, составляет порядка 10 %. В ближайшем времени эта величина будет расти. Потому что, опять-таки, внешний периметр энергетический приводит к тому, что все страны поворачиваются к атомной энергетике. Потому что это надолго, это относительно дешевый энергетический ресурс. И он, самое главное, экологически чистый.

Кирилл Казаков:

Вы все правильно говорите, но давайте так. Мы как большие чиновники можем разложить проблему на стратегическую и тактическую. Стратегическая – когда мы строили АЭС, мы говорили, что нам нужно быть более независимыми от российского газа, например. То есть мы должны каким-то образом переводить наше производство на электроэнергию. Это стратегия. Когда мы пришли к тактике, тактика – это, как раз таки, выразилось в словах одного моего московского гостя. Когда я говорю: выйди на проспект, сейчас подойдет троллейбус на остановку, сядешь и проедешь три остановки. Он говорит: здесь нет проводов. Я говорю: это троллейбус без проводов. Вот это то, что, собственно говоря, мы должны увидеть. Так вот, это тактика. У нас пошли вопросы, я, честно говоря, не очень понимаю, но догадываюсь. Будут ли увеличены объемы модернизации так называемой последней мили. Я понимаю прекрасно, что люди волнуются вот о чем. Первый вопрос раскрывает еще больше. Да, хорошая АЭС, да, отличные люди работают, но если я живу в условных Чаусах, и мне там надо поставить бойлер, вся моя эта вот сеть, которая была построена 30-40-50 лет назад, она все это выдержит? И таких Чаусов, как вы понимаете, в нашей стране 118.

Денис Мороз:

И здесь вот как раз таки включается и стратегическое, и тактическое планирование, которое происходит на уровне государства. Дело в том, что действительно одним из существенных направлений увеличения электропотребления, реализации электроэнергии, которая вырабатывается на атомной электростанции – это как раз таки электропотребление населения. Что нужно сделать? Речь об этой последней миле. Нужно сделать так, чтобы население смогло потребить эту электрическую энергию. Вы абсолютно верно говорите. Те сети, которые строили в советские времена, изначально рассчитаны были на другое. Другая совершенно мощность, другое электрооборудование в домах, не использовалось на электроотопление и так далее. Но это не значит, что мы на этих старых сетях будем и дальше существовать. У нас выстроена достаточно системная работа, есть запланированные на ближайшую пятилетку 1 500 населенных пунктов Республики Беларусь. В согласованных действиях Министерства энергетики, облисполкомов определены перечни, по которым мы двигаемся по переводу этих населенных пунктов на нужды электроотопления. Что это означает? Мы закладываем деньги, ресурсы, чтобы выполнить реконструкцию электрических сетей, чтобы в этих населенных пунктах можно было их использовать.