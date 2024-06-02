Деньги из мусора! Как в Беларуси зарабатывают на отходах?

В Беларуси растет производство. К примеру, по данным Евразийской экономической комиссии, в 2023-м в нашей стране этот показатель увеличился на 7,7 %. Прирастали и другие страны ЕАЭС, но не так интенсивно. Безусловно, это плюс для экономики, а значит, и для всех белорусов. Но, с другой стороны, вместе с ростом промышленности все более масштабным становится и другой вопрос. Буквально каждый год в Беларуси увеличиваются производственные отходы. В 2022-м их было около 40 миллионов тонн. Однозначно много, но и это еще не все. К производственной горе мусора добавьте еще бытовые отходы. В среднем это 4 миллиона тонн. Кажется, что мусор занимает все больше места в нашей жизни, и на самом деле это так. На каждого белоруса в среднем приходится 433 килограммов коммунальных отходов. А еще в 1997 году эта ноша была куда легче – всего 177 килограммов. По оценкам экспертов, большая часть нашей мусорной корзины состоит из полимерной упаковки. Проще – пакеты, банки, флаконы, пленка. Все это, кстати, можно успешно перерабатывать и получать прибыль. Но главный вопрос – как это сделать, чтобы совместить и экологию, и экономию. Как делать деньги из мусора – о белорусском опыте расскажет Галина Буро.

Слоган из социальной рекламы: раздельный сбор отходов – это наша забота, а не енота. Точно. Причем и для экологии, и для экономики.

Галина Буро, корреспондент:

Для утилизации, например, батареек в торговых центрах установлены специальные контейнеры. В общий мусор их выбрасывать опасно. В составе кадмий, никель, ртуть и свинец. По сути, яд для людей. Попадая на полигон, в почву, он будет циркулировать в экосистеме, проникать в организм человека и откладываться в клетках печени и в костном мозге. Поможет этого избежать правильная утилизация.

Только в Гродненский региональный центр предприятия «Брест-ВТИ» за этот год поступило около 6 тонн отживших свой век батареек. Сортировка только в маске и перчатках. Дальше в Минск на единственное в стране производство по переработке опасных отходов. Элементы пригодятся промышленникам для создания новых товаров.

Принтер – когда-то с него сдували пылинки в переносном смысле, теперь в прямом, но выбросить жалко, говорит Геннадий Живлюк. Технику решил сдать. Вклад с кэшбэком. За каждый килограмм здесь платят 35 копеек, а если это газовая или электроплита – 40.

17 килограммов. 6 рублей, как говорится, тоже копейка. Телевизоры, холодильники, компьютеры, лампы, в том числе люминесцентные, и прочую сложную бытовую технику принимают от физических и юридических лиц, по заявкам выезжают по адресам. А дальше уже не церемонятся.

Разрушения не для снятия стресса, а для получения полезного вторсырья: пластик, драгметаллы, медь, стекло.

Виталий Копать, инженер Гродненского регионального центра предприятия «Брест-ВТИ»:

Отделяется железо, отделяется пластик, отделяются провода, сортируется все и в контейнер складывается.

– Вы знаете, где искать золото?

– Конечно.

Из таких гор за 2023 год извлекли около 80 тонн пластика, 18 тонн цветных металлов и 3 килограмма золота – вот вам и хлам. Его в дело. Гродненский центр работает со всеми переработчиками города.

Анна Горькавая, начальник Гродненского регионального центра предприятия «Брест-ВТИ»:

Один из важнейших планов – развить более углубленную переработку вторсырья. Лида есть, Волковыск есть на сегодня, планируем Сморгонь, Островец. Если все у нас получится, до конца года там будут работать филиалы. 430 килограммов в год – именно столько в среднем белорус оставляет после себя коммунальных отходов. Цифра впечатляет. В идеале: для захоронения на полигон – минимум, остальное – вторичный материальный ресурс, кладезь для переработчиков. Но в Беларуси лишь 40 % отходов проходят вторичную обработку. Этого мало. Задача – к 2025 году достичь 60 %. Президент не раз заострял проблему. «У нас все это спустя рукава». Лукашенко о проблеме переработки вторсырья. Читайте здесь.

Поручение на особом контроле Минприроды. Подключились предприятия. Пример из Гродненской области, куда в апреле ездил Александр Лукашенко.