Александр Осенко на форуме медийного сообщества: «Президент – очень внимательный телезритель и читатель»

Настоящие баталии разворачиваются и на медийном поле, где идет не что иное, как настоящая информационная война. Об этом напомнил и глава государства, сообщили в программе «Неделе» на СТВ. В Могилеве прошел большой медиафорум, который собрал более тысячи специалистов со всей страны. Всем известно, что наш Президент не избегает журналистов. Всегда открыт, говорит, как есть, не пытается уйти от неудобных вопросов. Так было и в этот раз.

В Могилеве получился честный, открытый разговор. Президент не только раздавал похвалы, но и ориентировал журналистов на работу. В эпоху дипфейков, искусственного интеллекта нашим главным информационным оружием должна оставаться правда. Тогда и придумывать ничего не надо. Сегодня информация – это не просто данные, а сродни оружию массового поражения, которое может нанести не менее смертоносный удар. Поэтому, обладая такой силой, Президент призывает журналистов работать со словом с ювелирной точностью и всей ответственностью.

Да, на войне можно хайповать и делать рейтинги. А журналисты зависят от этого. Но на другой чаше весов мирная повестка, которая может стать антидотом от общего напряжения. Белорусы уже устали от постоянной инфонакачки и стресса. А ведь жизнь в нашей стране другая. Ее стоит и показывать.

Лукашенко – журналистам: ну что вы все время трепете эту Украину – это наша соседская страна! Читайте здесь.

А еще Президент считает, что белорусским журналистам нужно расширять пул экспертов, искать собственный стиль национального вещания, усиливать контрпропаганду. Вообще, не бояться этого слова, в нем нет ничего плохого, ну и браться за критические материалы. Проблемы есть в каждой стране. Главное – объективно их освещать.