День международной солидарности трудящихся отмечается 1 мая в Беларуси

Новости Беларуси. По всей Беларуси 1 мая проходят маевки. В Минске центры массовых гуляний обустроили в каждом районе города. Площадь Независимости, парки имени Горького, Дружбы народов, 50-летия Октября. Правда, некоторые белорусы даже в официальный выходной не забывают о работе.

Белорусской «трудовой традиции» уже не одна сотня лет. Правда, и на этот раз календарный выходной от работы многих не освободил. Скорее, наоборот. Вот и Виктор Прейс 1 мая целый день на огороде. Из родного Витебска – прямиком в деревню. Помогать сестре по хозяйству.

Виктор Прейс:

Земля – кормилица. Прежде всего, то, что праздник – он всегда праздник, 1 Мая. Я праздную вот так вот – трудом.

Все рабочие династии 1 Мая в центре внимания. Первомайские традиции особенно важны в условиях социально ответственной экономики и бизнеса. Говорили об этом и на торжественной церемонии возложения венков к памятнику Ленина. Представители Коммунистической партии, трудовых коллективов и, конечно, ветераны труда.

Игорь Карпенко, первый секретарь Коммунистической партии Беларуси, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Сегодня огромные проекты модернизации экономики. Они направлены на то, чтобы наша экономика реструктуризировалась от зависимости энергоресурсов, природных ресурсов, создание новых производств, которые бы создавали высокий уровень добавленной стоимости.

«Первомайский бум» охватил миллионы человек. Традиционно День весны отмечается в 142 странах мира. Только в Минске эпицентры гуляний расположились в во всех районах города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадь Независимости, парки имени Горького, Дружбы народов, 50-летия Октября. А вот «старт» празднику был дан в сквере имени Янки Купалы. От торжественного шествия прямиком к маевкам – дань уважения советским традициям.

Николай Ладутько, председатель Минского городского исполнительного комитета:

У нас сегодня есть места. Может быть, не хватает тех людей, которые придут на эти рабочие места и будут выполнять все задачи социально-экономического развития нашего города.

И действительно, в 2013 году сделано немало. В первую очередь в сфере «трудового комфорта». Об этом говорят и профсоюзы.

Леонид Козик, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

В первую очередь профсоюзы контролируют рабочие места, наличие их, заработную плату, условия труда. Так вот заработная плата повышалась, на 21% выросла.

Николай Белановский, председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов:

Важно не только наличие работы, но и достойные условия и достойная заработная плата за тот труд, который каждый белорус делает.

Несколько тысяч человек, представители всех профсоюзных организаций страны. Все вместе на одной площадке. А вот артисты Большого театра даже к весеннему празднику подходят творчески. Есть и свои «спортивные традиции». Например, в планах на нынешний Первомай – игра в пейнтбол.

Феликс Кирбай, артист хора:

Перетягивали канат. Что там только не присутствует. Все присутствует. И директор приезжает, все руководство приезжает.

Андрей Кухаренко, председатель профсоюзного комитета Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Нас объединяет не только работа, наши каждодневные усилия по созданию прекрасного. Хочется, чтобы это прекрасное было в жизни.

По традиции от организаторов – далеко не один сюрприз. Приглашенные гости, развлекательная программа и концерты. С участием любительских коллективов и белорусских знаменитостей.

Жители Минска:

Приходим ежегодно на 1 Мая, смотрим всю программу.

В своем детстве всегда принимала участие, в юности всегда с семьей ходили, с дочкой.

Замечательный праздник, Праздник труда. Вот сходили на демонстрацию.

С ребенком сходили на аттракционы. Очень весело, очень нравится.