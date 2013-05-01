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В Беларуси с 1 мая изменились размеры бюджета прожиточного минимума и детских пособий

01 мая 2013 13:59
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Новости Беларуси. В Беларуси с 1 мая возрастают и детские пособия. Так, размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет составляет на первого ребенка – 1 миллион 586 тысяч, на второго и последующих детей – 1 миллион 812 тысяч, на ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет – 2 миллиона 39 тысяч. Увеличение связано с изменением ряда социальных нормативов.

Так, новый размер минимального потребительского бюджета на одного члена семьи из четырех человек теперь увеличился до 1 миллиона 527 тысяч 270 рублей в расчете на месяц. Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения составляет 974 тысячи 110 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная социальная политика # Государственная политика

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