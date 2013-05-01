Третий трудовой семестр стартовал в Минске

Новости Беларуси. В Минске стартовал третий трудовой семестр. Сотни юношей и девушек (участники студотрядов) собрались у стелы «Минск – город герой». Молодым людям вручили путевки для работы на социально значимых объектах страны. Среди них гродненский Дом культуры строителей, Быховский замок, минский ТЮЗ и мост в столице «Дожинок-2013» Жлобине. Ребятам предоставлено более 28 тысяч рабочих мест.

Поработать можно будет и за пределами страны. Традиционно студентам помогут трудоустроится в России, а вот совместные белорусско-российские отряды будут сформированы впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Набор в студотряды еще продолжается. Как и в 2012 году записаться можно не выходя из дома: достаточно оставить электронную заявку.

Денис Беганович, студент Полоцкого государственного университета:

В этом году я был ударником. У меня был стройотряд, где я стал лучшим командиром. Очень много положительных эмоций получил за это время, очень большого опыта набрался.

Игорь Бузовский, первый секретарь центрального комитета ОО «БРСМ»:

Это хорошее времяпрепровождения, возможность освоить новую профессию, это возможность хорошо провести лето.

Численность у нас увеличивается с каждым годом. И показательно то, что молодежь сегодня хочет работать.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Те инновации, которые есть, хотел бы особо это подчеркнуть, во многом исходили от самих ребят. Они у нас с высокой инновационной восприимчивостью, подхватывают идеи, быстро их реализуют в конкретные проекты.