Прямой эфир

Третий трудовой семестр стартовал в Минске

01 мая 2013 14:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске стартовал третий трудовой семестр. Сотни юношей и девушек (участники студотрядов) собрались у стелы «Минск – город герой». Молодым людям вручили путевки для работы на социально значимых объектах страны. Среди них гродненский Дом культуры строителей, Быховский замок, минский ТЮЗ и мост в столице «Дожинок-2013» Жлобине. Ребятам предоставлено более 28 тысяч рабочих мест.

Поработать можно будет и за пределами страны. Традиционно студентам помогут трудоустроится в России, а вот совместные белорусско-российские отряды будут сформированы впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Набор в студотряды еще продолжается. Как и в 2012 году записаться можно не выходя из дома: достаточно оставить электронную заявку.

Денис Беганович, студент Полоцкого государственного университета:
В этом году я был ударником. У меня был стройотряд, где я стал лучшим командиром. Очень много положительных эмоций получил за это время, очень большого опыта набрался.

Игорь Бузовский, первый секретарь центрального комитета ОО «БРСМ»:
Это хорошее времяпрепровождения, возможность освоить новую профессию, это возможность хорошо провести лето.
Численность у нас увеличивается с каждым годом. И показательно то, что молодежь сегодня хочет работать.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:
Те инновации, которые есть, хотел бы особо это подчеркнуть, во многом исходили от самих ребят. Они у нас с высокой инновационной восприимчивостью, подхватывают идеи, быстро их реализуют в конкретные проекты.

# общество # Сергей Маскевич # Игорь Бузовский # Стройотряды в Беларуси # Фотофакт # Полоцкий государственный университет # ЦК ОО «БРСМ» # Денис Беганович

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси с 1 мая изменились размеры бюджета прожиточного минимума и детских пособий
01 мая 2013 13:59

В Беларуси с 1 мая изменились размеры бюджета прожиточного минимума и детских пособий

Республиканская патриотическая акция «Спасибо за Победу» стартовала в Минске
30 апреля 2013 17:55

Республиканская патриотическая акция «Спасибо за Победу» стартовала в Минске

Научно-практическая конференция по вопросам демографии: в 2012 году в Минской области родилось почти 18 тысяч детей
30 апреля 2013 15:23

Научно-практическая конференция по вопросам демографии: в 2012 году в Минской области родилось почти 18 тысяч детей