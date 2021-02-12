Чем лучше заряжать телефон? Рассказываем о плюсах и минусах беспроводной зарядки

Беспроводная зарядка для телефона сегодня считается гаджетом будущего. Просто, удобно, а главное – никаких лишних проводов.

Максим Тютеньков:

Буквально недавно я купил себе новый телефон и решил также купить беспроводную зарядку, чтобы следовать современным мировым тенденциям, которые диктует общество. На самом деле беспроводная зарядка – это очень удобно, почему? Потому что у моих знакомых разъем в телефоне ломается из-за того, что шнур постоянно выдергивается. А благодаря такой беспроводной зарядке телефон можно несколько раз положить, достать и это никак не повлияет на разъем для зарядки. Это очень удобно, потому что ты можешь заряжать благодаря такой зарядке не только телефон, но и беспроводные наушники, а также часы.

Андрей Блажевич, директор магазина по продаже аксессуаров для мобильных устройств:

Беспроводные зарядки бывают нескольких видов: на одно устройство, где заряжается только телефон или можно беспроводные наушники класть по очереди, бывают беспроводные зарядки на два устройства (часы и сам телефон одновременно), либо на три устройства: наушники, часики, телефон. Еще хотел отметить, что для самой беспроводной зарядки нужен блок питания в розетку, его рекомендуют брать помощнее, поскольку оно заряжает сразу несколько устройств. Его обязательно надо брать 10 или 20 Вт. 5 Вт будет заряжать очень долго.

Поговорим о нюансах. Немаловажный вопрос: какое устройство заряжает быстрее и что больше изнашивает батарею? Андрей Блажевич:

Специалисты говорят, что шнур заряжает быстрее, но в последнее время пошел такой тренд, что качество беспроводной зарядки увеличивается, поэтому скорость заряда примерно одинаковая. Еще это зависит от мощности самой беспроводной зарядки. Они бывают 5 Вт, 15 и 20. В зависимости, сколько поддерживает Вт само устройство, столько нужно покупать и беспроводную зарядку. Беспроводная зарядка больше влияет на батарею, у нее быстрее идет износ, поэтому производители рекомендовали заряжать сетевой зарядкой.

То, что волнует любого пользователя, – нагревание телефона во время зарядки. В основном нагреву подвержены такие элементы, как дисплей, аккумулятор и процессор. Наиболее опасным для пользователя считается именно нагрев аккумулятора. При достижении высокой температуры есть опасность вздутия и взрыва батареи. Но не спешите паниковать. Все не так страшно, как может показаться на первый взгляд.