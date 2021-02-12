«Здесь представлены разные чрезвычайные ситуации». Чему учат детей в новом образовательном центре МЧС?

Масштабный, современный и увлекательный – первое, что приходит в голову, когда попадаешь в новый образовательный центр МЧС в Минске. Здесь находятся десятки комнат с декором и спецэффектами, в которых не менее феерично, чем в кино. Каждый день сюда приезжают школьники и интерактивно изучают правила безопасности.

Иван Вайтович, старший инспектор Центра безопасности МЧС:

Он является уже девятым и самым большим, находится в Минске. Остальные восемь центров находятся по областным городам, но также есть еще и в регионах. К нам ходят школьники, наши занятия начинаются с 9:30. В день получается порядка семи групп, по 25-30 человек мы обучаем.

В комнатах представлены разные чрезвычайные ситуации. Например, наводишь планшет на оголенные провода или много одновременно включенных приборов – на экране появляется загорание. Есть комната с виртуальной реальностью. А это поезд-самолет, в креслах которого не пристегнутым не усидишь, ведь они внезапно сымитируют резкое торможение. Также ребят учат считать ряды в самолете до эвакуационного выхода, чтобы в случае задымления выбраться на ощупь.

Иван Вайтович:

В нашей жизни чрезвычайных ситуаций достаточно много, мы с ними сталкиваемся ежедневно. Поэтому у нас порядка 35 площадок, которые моделируют разные ситуации, начиная от дорожно-транспортных происшествий, как правильно себя вести на дороге, как правильно вести себя при ураганном ветре. Также мы рассказываем о правилах безопасности при посещении лесов, общественных мест, напоминаем о безопасности в сфере криминала. Как правильно вести, если вы встретили в подъезде незнакомого человека, если остались дома одни, а позвонил какой-то человек.

Также в центре соблюдены и модные тенденции. Есть эко-комнаты, отголосок «зеленой» моды, электросамокат. Есть пугающая комната после пожара. В ней наглядно показаны настоящие сгоревшие диваны и другие предметы интерьера. Также для школьников продумали и квест: нужно всем классом выбраться через густо задымленную комнату. Современный подход ребята оценили. Проходить такой урок не только полезно, но и весело.

Анна Садовская:

Мне понравилось тут: разные комнаты, то, что мне рассказывают много всего. В комнате землетрясения я крепко держалась, мне было совсем не страшно. Я хотела бы чаще всего школьные уроки проводить здесь. Правдоподобные локации заставляют задуматься о последствиях ЧП, а сотрудники МЧС понятно и живо рассказывают, как не допустить экстренных ситуаций и что все-таки нужно делать, если катастрофа произошла. Стоит отметить, что все уроки проходят современно: применяется даже TikTok, чтобы обучить новое поколение безопасности. Еще МЧС создало мобильное приложение, которое поможет предотвратить тяжелые последствий чрезвычайных происшествий.

Алеся Крукович, старший инспектор Центра безопасности МЧС:

Было создано бесплатное мобильное приложение «МЧС Беларуси. Помощь рядом». Скачало его уже более 100 000 человек. Это своего рода карманная шпаргалка. В данном приложении рассмотрено более 50 различных ситуаций, что делать если… Например, если вас укусила змея, произошло ДТП, случился пожар и так далее.