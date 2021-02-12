«Без здоровой нации не будет ни экономики, ни сельского хозяйства». Простые белорусы говорят о ВНС: 4 мнения

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание продолжает оставаться самым обсуждаемым событием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К форуму приковано внимание тысяч белорусов – представителей разных профессий и сфер. В стороне не остаются и аграрии. Направления для развития агропромышленной отрасли – то, что сейчас особо актуально для сотрудников сельхозпредприятия.

Юлия Шанцева, зоотехник-селекционер сельхозпредприятия «Фирма Кадино»:

Обсуждается вопрос по поводу модернизации сельского хозяйства. Я с этим согласна. Чем больше будет у нас современной техники, современного оборудования, тем больше мы надоим молока, тем больше соберем урожая.

Людмила Кротова, оператор машинного доения сельхозпредприятия «Фирма Кадино»:

Меня, конечно, затронул вопрос о здоровой нации нашего народа. Хотелось бы, чтобы мы не ездили куда-то далеко лечиться, а свое здоровье могли бы поправить и здесь, поближе. Чтобы у нас здоровые детки рождались, чтобы они могли нашу работу продолжить и остаться здесь, в сельском хозяйстве. Я считаю, что без здоровой нации не будет ни экономики, ни сельского хозяйства. Просто ничего. Это самое необходимое.

Курс государства на здоровую, а главное, счастливую семью. За тезисами, озвученными на форуме следят и в Гродно. Супруги Найда сейчас воспитывают 11 детей. Родителями-воспитателями в доме семейного типа работают уже 14 лет, потому вопросы социальной поддержки семьи и детей им особенно близки.

Иван Найда, родитель-воспитатель дома семейного типа:

Я считаю, что защита семьи – вообще первоочередная задача для государства. Поддержка обязательно должна быть от государства, потому что, в принципе, государство – это и есть наши дети, мы сами. И это наше будущее. Поэтому мы в этом плане очень даже поддерживаем.