Новости по тегу #Константин Андрусевич

В начале июля на улице Толбухина был открыт Дом молодежи. Планируется, что он станет брендом для всех проектов и инициатив в рамках реализации государственной молодежной политики. А сейчас идет подготовка к масштабным событиям.
Участники через творчество решили выразить свою любовь к Родине. Молодые люди исполнили патриотические композиции белорусских авторов.
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