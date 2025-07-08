Прямой эфир

Новости по тегу #Константин Андрусевич

В Минске прошёл XV Пленум столичной организации БРСМ – что обсудили?
08 июля 2025 17:37

В Минске прошёл XV Пленум столичной организации БРСМ – что обсудили?

Более 500 человек стали участниками флешмоба «Родные песни. Споём вместе»
17 сентября 2024 17:33

Более 500 человек стали участниками флешмоба «Родные песни. Споём вместе»

Проект для углублённого изучения белорусского языка представили на городском этапе конкурса «100 идей для Беларуси»
08 февраля 2024 17:53

Проект для углублённого изучения белорусского языка представили на городском этапе конкурса «100 идей для Беларуси»

Активисты БРСМ присоединились к марафону «От всей души» в Минске
10 января 2024 17:34

Активисты БРСМ присоединились к марафону «От всей души» в Минске

Активисты БРСМ поздравили детей-сирот в рамках марафона «Наши дети» в Минске
27 декабря 2023 17:47

Активисты БРСМ поздравили детей-сирот в рамках марафона «Наши дети» в Минске

«Каждый собирал по крупицам». Героические страницы истории Беларуси обсудили в Московском районе Минска
18 апреля 2022 14:27

«Каждый собирал по крупицам». Героические страницы истории Беларуси обсудили в Московском районе Минска

«В детском саду надо уже рассказывать». Как ребёнку привить патриотизм?
02 марта 2022 13:31

«В детском саду надо уже рассказывать». Как ребёнку привить патриотизм?

«Страшное давление на бизнес Беларуси – это всё полная ерунда». Сложно ли начать своё дело?
02 марта 2022 13:09

«Страшное давление на бизнес Беларуси – это всё полная ерунда». Сложно ли начать своё дело?

Звучит критика: БРСМ устраивает показуху для телекамер. Хочет ли вступать молодёжь в эту организацию?
02 марта 2022 08:08

Звучит критика: БРСМ устраивает показуху для телекамер. Хочет ли вступать молодёжь в эту организацию?

«Конституция – это не игра в одни ворота». Почему все граждане Беларуси должны были проголосовать на референдуме?
01 марта 2022 19:39

«Конституция – это не игра в одни ворота». Почему все граждане Беларуси должны были проголосовать на референдуме?

«Так хочется попасть в школу». 24 тысячи маленьких минчан впервые готовятся сесть за парты
19 августа 2021 15:22

«Так хочется попасть в школу». 24 тысячи маленьких минчан впервые готовятся сесть за парты

Фокусники, танцоры, вокалисты. Кого пригласили на большой праздник накануне Дня молодёжи в один из ТЦ Минска?
25 июня 2021 16:01

Фокусники, танцоры, вокалисты. Кого пригласили на большой праздник накануне Дня молодёжи в один из ТЦ Минска?