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«Категорически отрицаю все шествия, поддерживаю Президента». Белорусы о выступлении Александра Лукашенко на ВНС

11 февраля 2021 15:24
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Новости Беларуси. Затронутые темы на шестом Всебелорусском народном собрании нашли отклики не только у тех, кто стал участником масштабного форума, но и у обычных жителей, которые следили за выступлением Президента, сообщили в программе Новости «24 часа». В частности, минчане высказались о социально значимых вопросах: бесплатная вакцинация граждан, благоустройство и наведение порядка во дворах, воспитание подрастающего поколения.

«Категорически отрицаю все шествия, поддерживаю Президента». Белорусы о выступлении Александра Лукашенко на ВНС -1

Хочется, конечно, да, бесплатную вакцинацию. Тем более у каждого есть родители, дети, семьи. Нужна она, нужна бесплатная вакцинация.

«Категорически отрицаю все шествия, поддерживаю Президента». Белорусы о выступлении Александра Лукашенко на ВНС -4

Самое важное на сегодняшний день – это, конечно, образование, воспитание, патриотическое, наклонное, которое должно стабилизировать общество. Категорически отрицаю все эти шествия, поддерживаю Президента.

«Категорически отрицаю все шествия, поддерживаю Президента». Белорусы о выступлении Александра Лукашенко на ВНС -7

Среди вопросов, рассматриваемых сегодня на народном собрании меня заинтересовало предложение о предоставлении пенсии матерям, которые воспитали четырех и более детей. Я считаю, что это предложение справедливое, оно имеет место быть и должно быть. Потому что материнство – это в первую очередь очень ответственный и самый тяжелый труд.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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