Акцент – на повышение качества жизни белорусов! Регионы обсуждают программу развития на пятилетку

В Гродно и Витебске делегаты ВНС высказывали мнения, вносили замечания и предложения.

Широкое обсуждение и доработка деталей. Проект программы социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку обсуждают в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная цель – подготовить документ, который будет максимально реалистичным, конкретным и понятным каждому. Сейчас – финальная шлифовка. Концепция новой пятилетки – самодостаточное и конкурентоспособное государство, где в центре внимания человек. Чтобы определить ключевые приоритеты развития, представители научного сообщества и госсектора тесно работали с министерствами и концернами. В результате определены семь основных направлений. Акцент – на повышение качества жизни каждого белоруса.

Инна Хомутовская, председатель Оршанского районного совета депутатов, Делегат VII Всебелорусского народного собрания: Определили семь приоритетов. Каждый из них раскрывает в своей степени те вопросы, которые больше всего тревожат сегодня общество. Это вопросы национальной, демографической безопасности, развитие человеческого потенциала, качество жизни, конкурентоспособность, технологичность и цифровизация нашей экономики, усиление регионального развития, туристический потенциал и, конечно, укрепление обороноспособности нашего государства.

Елена Болигатова, заместитель министра экономики Беларуси:

Для нас очень важно, чтобы и в регионах развивалась промышленность, чтобы сегодня повышался жизненный уровень населения. И, в общем-то, все это программа социально-экономического развития предусматривает.

Обсуждение проекта программы продлится до следующей недели. Итоговый вариант делегатам предстоит утвердить на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, которое пройдет 18 и 19 декабря.