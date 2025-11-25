Делегаты ВНС Гомельской области обсудили проект Программы социально-экономического развития

Итак, в обсуждение стратегии будущего включаются все регионы. На активную деятельность делегатов ВНС ориентирует и глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всей страной вырабатывается своеобразная дорожная карта, где отражены важнейшие приоритеты развития нашего государства: демографическая безопасность, развитие человеческого потенциала, создание комфортной среды для жизни, рост конкурентоспособности экономики, цифровизация, развитие регионов, укрепление обороноспособности и реализация туристического потенциала. Ключевая концепция предстоящего пятилетия – формирование самодостаточного государства, в центре внимания которого – человек. Программа фокусируется на повышении благополучия граждан и обеспечении стабильности, а значит, касается каждого.

Сегодня, 25 ноября, проект важнейшего прогнозного документа обсудили в Гомеле на областном собрании делегатов VII Всебелорусского народного собрания. В рамках дискуссии затронуты сразу несколько ключевых аспектов. Преодоление негативных демографических тенденций, реализация туристического потенциала, новых направлений взаимодействия реального сектора экономики с наукой. Наиболее обсуждаемая тема – курс на сильные регионы. Все участники обсуждения подчеркивают важность создания комфортных условий для жизни во всех уголках страны. Вслед за крепкой экономической базой должны подтягиваться инфраструктура и строительство жилья. А это положительно отразится и на других векторах, обозначенных в проекте программы. Таких, как демография, здоровье людей, сохранение традиционных семейных ценностей. В продолжение темы представители медицинского сообщества предлагают усовершенствовать диспансеризацию взрослого населения.

Владислав Волчек, заведующий профессорским консультативным центром Гомельского государственного медицинского университета, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Изучая предлагаемое сегодня положение концепции социально-экономического развития, безусловно, обратил внимание на то, что будет продолжаться усовершенствование диспансеризации взрослого населения, в прохождении обязательных медицинских осмотров профилактического характера с постепенным увеличением целевого процесса до 95 % от всех подлежащих контингентов к прохождению исследований. То есть это существенное укрупнение охвата населения. Все те подходы, которые мы применяем и будем применять, способны достичь этих целевых показателей для сохранения и укрепления здоровья нашего населения.

Елена Болигатова, заместитель министра экономики Беларуси:

Программа сама по себе является основополагающим документом, но реализуется через порядка 20 государственных программ, которые в настоящий момент уже разработаны. В основном они финансируются за бюджетные средства. Это 17 отраслевых программ. Таким образом реализуется инвестиционный потенциал в коммерческом секторе. Также это региональные программы, семь, и научно-технические программы, которые обеспечивают научное сопровождение всем тем мероприятиям, которые заложены на пятилетку.

Кроме того, делегаты предлагают усиливать связь научных организаций с реальным сектором экономики. Эти механизмы уже заложены в программу. Университеты технического профиля сегодня работают в тесном тандеме с предприятиями. Инновационные разработки студентов и аспирантов постепенно внедряются в производство. Концепция развития высшего инженерного образования тщательно проработана и поставлена на рельсы. В технических вузах созданы и успешно работают центры компетенции. Есть потенциал и у студенческих конструкторских бюро.