Делегаты ВНС Гомельской области обсудили проект Программы социально-экономического развития
Итак, в обсуждение стратегии будущего включаются все регионы. На активную деятельность делегатов ВНС ориентирует и глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всей страной вырабатывается своеобразная дорожная карта, где отражены важнейшие приоритеты развития нашего государства: демографическая безопасность, развитие человеческого потенциала, создание комфортной среды для жизни, рост конкурентоспособности экономики, цифровизация, развитие регионов, укрепление обороноспособности и реализация туристического потенциала.
Ключевая концепция предстоящего пятилетия – формирование самодостаточного государства, в центре внимания которого – человек. Программа фокусируется на повышении благополучия граждан и обеспечении стабильности, а значит, касается каждого.
Сегодня, 25 ноября, проект важнейшего прогнозного документа обсудили в Гомеле на областном собрании делегатов VII Всебелорусского народного собрания. В рамках дискуссии затронуты сразу несколько ключевых аспектов. Преодоление негативных демографических тенденций, реализация туристического потенциала, новых направлений взаимодействия реального сектора экономики с наукой. Наиболее обсуждаемая тема – курс на сильные регионы. Все участники обсуждения подчеркивают важность создания комфортных условий для жизни во всех уголках страны.
Вслед за крепкой экономической базой должны подтягиваться инфраструктура и строительство жилья. А это положительно отразится и на других векторах, обозначенных в проекте программы. Таких, как демография, здоровье людей, сохранение традиционных семейных ценностей. В продолжение темы представители медицинского сообщества предлагают усовершенствовать диспансеризацию взрослого населения.
Владислав Волчек, заведующий профессорским консультативным центром Гомельского государственного медицинского университета, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Изучая предлагаемое сегодня положение концепции социально-экономического развития, безусловно, обратил внимание на то, что будет продолжаться усовершенствование диспансеризации взрослого населения, в прохождении обязательных медицинских осмотров профилактического характера с постепенным увеличением целевого процесса до 95 % от всех подлежащих контингентов к прохождению исследований. То есть это существенное укрупнение охвата населения. Все те подходы, которые мы применяем и будем применять, способны достичь этих целевых показателей для сохранения и укрепления здоровья нашего населения.
Елена Болигатова, заместитель министра экономики Беларуси:
Программа сама по себе является основополагающим документом, но реализуется через порядка 20 государственных программ, которые в настоящий момент уже разработаны. В основном они финансируются за бюджетные средства. Это 17 отраслевых программ. Таким образом реализуется инвестиционный потенциал в коммерческом секторе. Также это региональные программы, семь, и научно-технические программы, которые обеспечивают научное сопровождение всем тем мероприятиям, которые заложены на пятилетку.
Кроме того, делегаты предлагают усиливать связь научных организаций с реальным сектором экономики. Эти механизмы уже заложены в программу. Университеты технического профиля сегодня работают в тесном тандеме с предприятиями. Инновационные разработки студентов и аспирантов постепенно внедряются в производство. Концепция развития высшего инженерного образования тщательно проработана и поставлена на рельсы. В технических вузах созданы и успешно работают центры компетенции. Есть потенциал и у студенческих конструкторских бюро.
Артур Путято, ректор Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Мы производим много продукции, только для нас не нужно столько. Мы должны ее продавать, машиностроение, другие технологии. И, безусловно, если этот товар не будет конкурентоспособным, а конкуренция в мире сегодня сумасшедшая, то толку не будет. И здесь должна подключаться, и уже подключается, наука: новые разработки, активное внедрение в производство.
И вот на злобу дня, на совещании Президент четко подчеркнул: нужно усиливать факторы взаимодействия научных организаций с реальным сектором. Здесь еще смычка, над которой нужно более плотно работать, и эти механизмы в программу заложены. Поэтому здесь очень важно в этом смысле сделать опору, и этот акцент поставлен, на внедрение инноваций, технологий активное в реальный сектор.
По итогам работы во всех областях программа социально-экономического развития Беларуси будет финализирована и представлена на заседании ВНС. Делегатам как связующему звену между органами власти и народом важно донести информацию до жителей области