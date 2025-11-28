«Творение сердец» – в Минске открылась выставка-ярмарка в канун Дня инвалидов
Социальная реабилитация через реализацию творческих способностей. В одном из торговых центров столицы в канун Дня инвалидов открылась выставка-ярмарка творческих работ, созданных людьми с ограниченным возможностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уникальные швейные изделия, картины, керамика, поделки из дерева и гипса – все это можно приобрести. Также для покупателей проведут творческие мастер-классы. Роспись пряников, 3D моделирование, создание эко свечей и авторских значков – участники выставки познакомят гостей со своими уникальными талантами.
Алексей Шулековский, житель Солигорска:
С 2020 года я посещаю отделение социальной реабилитации, абилитации инвалидов. Одним из любимых занятий, конечно, является рисование акриловыми красками в проекте «Мой мир в красках». Сегодня я проведу для вас мастер-класс по написанию картины «Хризантемы».
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Мне кажется, что для этих людей важно показать себя. Показать, как они реализуются. Показать это через свои работы. Мне кажется, любой человек со способностями, как у нас, не каждый сможет сделать то, что представлено сегодня на выставке. А эти люди, несмотря на свои какие-то ограничения, которые делают эти потрясающие вещи.
Развитию творческих способностей и талантов людей с инвалидностью в нашей стране уделяется значительное внимание. В территориальных центрах социального обслуживания населения по всей стране работают без малого 400 реабилитационно-трудовых мастерских. Кружки по интересам посещают более 9 тысяч людей с инвалидностью.
Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Наша задача сегодня – маленькие творческие искорки поддержать, чтобы они воплотились в такое большое пламя. Конечно, они иногда не могут сказать о том, что чувствуют словами или выразить какую-то эмоцию. Но мы видим это через картины, через изделия. Видим это через ткани, которые они делают. И изделия действительно очень-очень достойные.
Денежные выплаты, квотирование рабочих мест, безбарьерная среда и инклюзивное образование – в стране создана широкая система социальной поддержки. К слову, одна из популярных мер – услуга персонального ассистента. Инвалиду нанимают помощника, который сопровождает его в поликлинику, службу занятости, на выставки и в музеи. Также помогает в составлении резюме, поиске необходимой информации, заполнении документов.