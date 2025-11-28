«Творение сердец» – в Минске открылась выставка-ярмарка в канун Дня инвалидов

Социальная реабилитация через реализацию творческих способностей. В одном из торговых центров столицы в канун Дня инвалидов открылась выставка-ярмарка творческих работ, созданных людьми с ограниченным возможностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уникальные швейные изделия, картины, керамика, поделки из дерева и гипса – все это можно приобрести. Также для покупателей проведут творческие мастер-классы. Роспись пряников, 3D моделирование, создание эко свечей и авторских значков – участники выставки познакомят гостей со своими уникальными талантами.

Алексей Шулековский, житель Солигорска:

С 2020 года я посещаю отделение социальной реабилитации, абилитации инвалидов. Одним из любимых занятий, конечно, является рисование акриловыми красками в проекте «Мой мир в красках». Сегодня я проведу для вас мастер-класс по написанию картины «Хризантемы». Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Мне кажется, что для этих людей важно показать себя. Показать, как они реализуются. Показать это через свои работы. Мне кажется, любой человек со способностями, как у нас, не каждый сможет сделать то, что представлено сегодня на выставке. А эти люди, несмотря на свои какие-то ограничения, которые делают эти потрясающие вещи. Развитию творческих способностей и талантов людей с инвалидностью в нашей стране уделяется значительное внимание. В территориальных центрах социального обслуживания населения по всей стране работают без малого 400 реабилитационно-трудовых мастерских. Кружки по интересам посещают более 9 тысяч людей с инвалидностью.