МЧС Беларуси продолжает мониторинг радиационной обстановки на территории Браславского района

Ситуация под контролем. МЧС продолжает мониторинг радиационной обстановки на территории Браславского района Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты мобильной лаборатории, оснащенной приборами радиохимической разведки, проводят анализы воздуха и местности.

Уже отработано порядка 20 точек. Превышение контрольных уровней радиационного фона не зарегистрировано. Для понимания в цифрах: уровень мощности дозы гамма-излучения не должен быть выше 0,17 микрозиверт в час, здесь же он в разы ниже. Пробы были отобраны в самом приближенном к Игналинской АЭС месте – на белорусском берегу озера Дрисвяты, акватория которого и разделяет Беларусь и Литву.

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси: МЧС проинформировало литовскую сторону о готовности оказать необходимую помощь в ликвидации последствий инцидента и в соответствии с двухсторонним белорусско-литовским договором запросило сведения о произошедшей чрезвычайной ситуации на Игналинской АЭС. Данные сведения необходимы для того, чтобы оценить угрозу возникновения радиационных последствий и принятия исчерпывающих мер безопасности. На данный момент ответ от литовской стороны не поступал.

Александр Кляус, заместитель начальника Центра химической и радиационной защиты РОСН «Зубр» МЧС Беларуси:

Мы провели здесь измерение мощности эквивалентной дозе гамма-излучения. Убедились, что фоновые значения по мощности дозы гамма-излучения не превышены. Загрязнения территории Республики Беларусь не произошло.

Напомним, 25 ноября на закрытой Игналинской АЭС в блоке переработки отходов вспыхнул пожар. Огнем был затронут отсек, где проводится первичная дезактивация низкоактивных радиоактивных отходов. Спустя 25 минут после начала возгорания пожар был локализован. Еще более двух часов ушло на то, чтобы полностью потушить пламя.

Атомная электростанция закрыта с 2009 года, полностью демонтировать объект планируют только к 2040 году. Об инциденте в белорусско-литовском приграничье соседи рассказали не сразу. Чуть позже представители Игналинской АЭС сообщили, что выброса радиоактивных веществ в окружающую среду зафиксировано не было.

Наше Министерство по чрезвычайным ситуациям в соответствии со всеми международными протоколами отреагировало на аварийный инцидент: проинформировали литовскую сторону о готовности оказать необходимую помощь в ликвидации последствий, а также запросило сведения о чрезвычайной ситуации на объекте ядерной энергетики для принятия исчерпывающих мер безопасности. Но белорусский запрос до сих пор остается без ответа.