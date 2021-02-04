Делегат ВНС от Мядельского района: «Развитие образования не зависит от местонахождения»

Новости Беларуси. Доступ к информационным площадкам – часть качества системы образования. Такого мнения придерживается Виктория Кумище, которая будет представлять Мядельский район на VI Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе «Минщина» на СТВ

Виктория Геннадьевна в сфере образования работает 16 лет. Сейчас занимает пост директора Занарочской средней школы и преподает географию. Она считает, что основой обучения является индивидуальный контакт педагога с учениками. Но в современном мире не обойтись без электронных носителей. В учебном процессе необходимо использовать все современные приспособления. Важно сформировать качественное образование в сельской местности.