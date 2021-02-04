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Делегат ВНС от Мядельского района: «Развитие образования не зависит от местонахождения»

04 февраля 2021 14:16
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Новости Беларуси. Доступ к информационным площадкам – часть качества системы образования. Такого мнения придерживается Виктория Кумище, которая будет представлять Мядельский район на VI Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе «Минщина» на СТВ

Делегат ВНС от Мядельского района: «Развитие образования не зависит от местонахождения»-1

Виктория Геннадьевна в сфере образования работает 16 лет. Сейчас занимает пост директора Занарочской средней школы и преподает географию. Она считает, что основой обучения является индивидуальный контакт педагога с учениками. Но в современном мире не обойтись без электронных носителей. В учебном процессе необходимо использовать все современные приспособления. Важно сформировать качественное образование в сельской местности.

Делегат ВНС от Мядельского района: «Развитие образования не зависит от местонахождения»-4

Виктория Кумище, директор Занарочской средней школы:
Развитие образования не зависит от местонахождения объекта, географического положения – или это сельская местность, или это город. Человек должен быть образованным везде. Сегодня очень много вкладывается в развитие образования в плане компьютеризации и развития каких-то IT-технологий. Дистанционные платформы обучающие – это очень важно.

Делегат ВНС от Мядельского района: «Развитие образования не зависит от местонахождения»-7

Мядельский район на ВНС представят пять делегатов. Это деятели сферы образования, сельского хозяйства, а также председатель райисполкома Анатолий Войнилко.

Всего Минскую область на Всебелорусском народном собрании будут представлять 310 человек.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Виктория Кумище # Анатолий Войнилко # Фотофакт

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