Делегат ВНС от Мядельского района: «Развитие образования не зависит от местонахождения»
Новости Беларуси. Доступ к информационным площадкам – часть качества системы образования. Такого мнения придерживается Виктория Кумище, которая будет представлять Мядельский район на VI Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе «Минщина» на СТВ
Виктория Геннадьевна в сфере образования работает 16 лет. Сейчас занимает пост директора Занарочской средней школы и преподает географию. Она считает, что основой обучения является индивидуальный контакт педагога с учениками. Но в современном мире не обойтись без электронных носителей. В учебном процессе необходимо использовать все современные приспособления. Важно сформировать качественное образование в сельской местности.
Виктория Кумище, директор Занарочской средней школы:
Развитие образования не зависит от местонахождения объекта, географического положения – или это сельская местность, или это город. Человек должен быть образованным везде. Сегодня очень много вкладывается в развитие образования в плане компьютеризации и развития каких-то IT-технологий. Дистанционные платформы обучающие – это очень важно.
Мядельский район на ВНС представят пять делегатов. Это деятели сферы образования, сельского хозяйства, а также председатель райисполкома Анатолий Войнилко.
Всего Минскую область на Всебелорусском народном собрании будут представлять 310 человек.
Читайте также:
Делегаты ВНС: кто они и бойкотируют ли предстоящее собрание иностранцы?
Делегат ВНС о переменах в Беларуси: «Надо уметь прощать и уважать мнение каждого»
«Мы идём решать вопросы своей страны». Какие инициативы выдвигают делегаты ВНС?