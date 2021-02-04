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«Детям не хватает инновационных технологий». О чём говорили на диалоговой площадке в Логойске?

04 февраля 2021 14:07
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Новости Беларуси. Вопросы трудоустройства, досуга и актуальные проблемы экономики. Эти и многие другие темы – на повестке очередной диалоговой площадки, которая прошла в Логойске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Детям не хватает инновационных технологий». О чём говорили на диалоговой площадке в Логойске?-1

Участники – рабочая молодежь – деятели культуры, специалисты в сфере образования, промышленности, даже лесного хозяйства. Основные вопросы обсуждения – поддержка молодой семьи, семейного капитала, кадрового реестра. Были и предложения в сфере образования.

«Детям не хватает инновационных технологий». О чём говорили на диалоговой площадке в Логойске?-4

Полина Грибович, учительница Логойской средней школы № 1:
В нашем образовании в целом, что касается процесса учебного, все очень слажено и никаких корректив не требует. Единственное, что, конечно, детям не хватает инновационных всяких технологий, им не хватает современности. Но в целом все идет к тому, чтобы ближе к современному, к XXI веку двигаться и обустраивать классы техникой.

«Детям не хватает инновационных технологий». О чём говорили на диалоговой площадке в Логойске?-7

Петр Вабищевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы хотим от молодежи услышать их предложения по тенденции развития молодежного движения. Это работа, создание рабочих мест, это досуг, отдых. Это очень важные вопросы, которые волнуют молодежь Логойщины. Я думаю, что не только Логойщины, но и молодежь всей страны.

«Детям не хватает инновационных технологий». О чём говорили на диалоговой площадке в Логойске?-10

Итоги диалога будут оформлены в едином документе и вынесены на обсуждение на Всебелорусском народном собрании.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Петр Вабищевич # Фотофакт

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