«Детям не хватает инновационных технологий». О чём говорили на диалоговой площадке в Логойске?

Новости Беларуси. Вопросы трудоустройства, досуга и актуальные проблемы экономики. Эти и многие другие темы – на повестке очередной диалоговой площадки, которая прошла в Логойске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Участники – рабочая молодежь – деятели культуры, специалисты в сфере образования, промышленности, даже лесного хозяйства. Основные вопросы обсуждения – поддержка молодой семьи, семейного капитала, кадрового реестра. Были и предложения в сфере образования.

Полина Грибович, учительница Логойской средней школы № 1:

В нашем образовании в целом, что касается процесса учебного, все очень слажено и никаких корректив не требует. Единственное, что, конечно, детям не хватает инновационных всяких технологий, им не хватает современности. Но в целом все идет к тому, чтобы ближе к современному, к XXI веку двигаться и обустраивать классы техникой.

Петр Вабищевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы хотим от молодежи услышать их предложения по тенденции развития молодежного движения. Это работа, создание рабочих мест, это досуг, отдых. Это очень важные вопросы, которые волнуют молодежь Логойщины. Я думаю, что не только Логойщины, но и молодежь всей страны.