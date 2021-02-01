«Мы идём решать вопросы своей страны». Какие инициативы выдвигают делегаты ВНС?
Новости Беларуси. Меньше двух недель остается до Всебелорусского народного собрания. До этого шло активное обсуждение, работали общественные приемные, диалоговые площадки. Вы тоже неоднократно в этом всем принимали участие. Гость программы «Большой город» Андрей Бугров, председатель Минского городского совета депутатов рассказал, какие инициативы ему запомнились.
Андрей Бугров, председатель Минского городского совета депутатов:
Один из очень интересных вопросов – это государственная поддержка гражданских инициатив. Есть предложение, и государство, Минск готовы рассмотреть это. Давайте совместно участвовать в проекте: население плюс государство – предлагайте свои варианты. Мы обсуждали разные вопросы: молодежную политику, здравоохранение, семью. Очень много хороших, конструктивных предложений. Общество созрело, готово проговаривать, несмотря на то, что приходили люди с разной гражданской позицией. Да, приходили люди, которые просто хотели поучаствовать и посидеть, послушать. Это тоже хорошо. Выбранный подход в части диалоговых площадок, мне кажется, дал колоссальный эффект. Его нельзя останавливать, этот проект надо продолжать дальше.
Илона Волынец, ведущая:
Думаете, даже после ВНС можно было бы оставить диалоговые площадки?
Андрей Бугров:
Я бы вообще оставил на постоянной основе. Это нормальный диалог общества и государства. Так должно быть, и оно так есть сегодня.
Илона Волынец:
А что вы ответите тем скептикам, которые говорят: ой, на это Всебелорусское народное собрание идут нужные люди, от этого все равно ничего не поменяется? Вы же не первый раз идете на ВНС.
Андрей Бугров:
Я никогда не понимал позиции тех граждан, которые говорят: «А что изменится, а что вы сделаете, зачем вы туда идете?» Как это зачем? Мы идем решать вопросы своей страны. И когда задаются вопросы: нужные люди? Да, это нужные люди страны, нужные люди нашему обществу, люди, которые избраны. Делегаты избираются, их не назначают указами главы государства. Их избирает народ, и они идут как представители. То же самое, как депутаты горсовета. Мы всем составом идем на Всебелорусское народное собрание. А кто такие депутаты горсовета? Это избранные народом люди, которые представляют разные сферы нашей экономики, разные сферы слоев населения, люди, которые представляют 20-25 тысяч населения нашего города. Поэтому мы идем, и лично я очень горд, что я являюсь делегатом VI Всебелорусского народного собрания.
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