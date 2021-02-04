Строительство жилья, стипендии и гранты. Как в Беларуси поддерживают талантливую молодёжь?

Поддержка молодежи государством – инвестиции в свое же будущее. Получить помощь может каждый, кто в этом заинтересован. Важно лишь проявлять себя в самых разных проектах, быть активным, развиваться.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь Центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», депутат Совета Республики: Есть банк одаренной талантливой молодежи, где каждый ребенок, который побеждает на мероприятиях разных уровней в творчестве, на олимпиадах, зачисляется в банк данных одаренной и талантливой молодежи. И выплачивается соответствующая стипендия разных уровней.

Первый этап – школьный. Здесь талантливых ребят (призеров олимпиад, отличников, спортсменов) поддерживают в выборе будущей профессии. Есть бонусы при поступлении в вузы. Далее помощь в получении профильного образования. Для активных участников конкурсов в самых разных сферах существуют гранты и стипендии, также действуют проекты, помогающие реализовать свой потенциал.

Дмитрий Воронюк: Трудовая деятельность – это студенческие отряды, волонтерская деятельность – это волонтеры. И многие другие самые яркие интересные проекты. Молодой парень или молодая девушка, кто-то из маленького городка, из деревни, кто-то из столицы, но если ты просто талантлив, если у тебя есть уникальная, классная идея, то добро пожаловать. У нас есть «100 идей», различные конкурсы.

Поддержка молодежи продолжается и после окончания обучения в университете. Для тех, у кого нет своего «уголка», предусмотрены различные варианты предоставления жилья по месту работы. Есть возможность начать строительство собственной квартиры. Такой шанс используют многие молодые семьи. Ведь это довольно подъемно. Различные механизмы льготных условий при строительстве прописаны законодательно.

Дмитрий Воронюк:

Что касается жилья, безусловно, все студенчество обеспечивается общежитием, студенты иногородние. В Минске обустроен студенческий городок силами Министерства образования и Минским горисполкомом. Перед Всебелорусским народным собранием, что заложено в обсуждение, то, чтобы сегодня молодая семья не просто получала жилье, а даже, может, правильно, как Президент говорит, что это точно будет сделано, это получать землю, где можно уже будет строить свой домик.

Программы и гранты для развития талантливой молодежи сравнивают с удочкой, которую дают в руки молодому гражданину. Что с ней делать и как закидывать, решает каждый для себя самостоятельно.