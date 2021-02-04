Поджог участка милиции в Бобруйске: завершено расследование уголовного дела

Новости Беларуси. Управлением Следственного комитета по Могилевской области завершено расследование уголовного дела о поджоге участка милиции в Бобруйске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В конце сентября 2020 года 42-летний бобруйчанин в состоянии алкогольного опьянения разбил стекло в дверях пункта правопорядка и облил деревянные входные двери бензином, а потом поджог их. Спасателям пожар в помещении удалось потушить. После выходки обвиняемый сбежал в Россию, однако по возвращении домой он был задержан сотрудниками милиции.

Владимир Шалухин, начальник УСК по Могилевской области:

Сам обвиняемый вину признал, пояснил, что находился под воздействием призывов ряда Telegram-каналов, и решил совершить противоправные действия в отношении сотрудников органов внутренних дел. В настоящее время дело передано прокурору для решения вопроса о направлении в суд. Действия обвиняемого квалифицированы как хулиганство и умышленное уничтожение имущества в значительном размере общеопасным способом. Максимально ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.