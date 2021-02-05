Транспорт должен быть подготовлен к любой ситуации. В Борисовском районе ГАИ проверяет маршрутки

Новости Беларуси. В Борисовском районе сотрудники ГАИ проводят рейды по проверке состояния маршрутных машин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Иногда проводятся совместные проверки с транспортной инспекцией или санитарными службами: оценить техническое состояние машин, наличие техосмотра и зимней резины. За несоблюдение норм предусмотрена ответственность. Например, водителю грозит штраф в размере до 145 рублей за переоборудование летней шины зимой. Подробности в материале Анастасии Кончиц.

В снежную погоду обычно нет особого желания выбираться из теплой квартиры. Однако если поездка все же запланирована, хочется, чтобы она была безопасной. В Борисовском районе к комфорту жителей подошли комплексно. Особое внимание уделяется маршруткам, они находятся под пристальным наблюдением ГАИ. Список пунктов, которые должны соответствовать стандартам, довольно большой.

Дмитрий Жандаров, инспектор ДПС Борисовского РОВД:

В ходе проверки обращается внимание на наличие у данных транспортных средств допуска к участию в дорожном движении, техническое состояние, состояние автомобильных шин, также физическое состояние водителя.

Транспорт должен быть подготовлен к любой ситуации. Увеличивается вероятность заноса, ухудшается видимость. Но большинство водителей ответственно относятся к своей технике и положительно реагируют на проверки (они никак не влияют на время движения по маршруту). В Борисовском районе в январе не выявили ни одного нарушения.

Артур Бобровский:

Постоянно следим, каждый раз проверяем перед выездом на линию транспортное средство. Проходим механиков. По вечерам в гаражах проверяем состояние. Сейчас, в связи с COVID-19, каждый вечер обрабатываем салон.

Масочный режим – обязательное условие при нахождении в общественном транспорте. Это касается как водителей, так и пассажиров. Если без перчаток еще можно обойтись, маска должна быть у каждого.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

В Минской области продолжается масочный режим. Это необходимая мера безопасности. А в качестве напоминания – большое количество информационных материалов. Они сейчас повсюду, в том числе на транспорте.