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Делегат ВНС из Могилёвской области: чтобы у ребёнка даже на селе было больше возможностей

02 февраля 2021 09:59
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Новости Беларуси. Делегаты со всех регионов страны готовятся представить свои идеи на масштабном форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегат ВНС из Могилёвской области: чтобы у ребёнка даже на селе было больше возможностей-1

Среди них шеф-повар школьной столовой из агрогородка Ржавка Могилевской области. До недавнего времени Оксана Денисова руководила местным центром культуры. Режиссер по образованию и депутат сельского совета не побоялась сменить работу, когда местной школе нужен был повар. Как многодетная мама Оксана готова отстаивать интересы села и на Всебелорусском народном собрании. Одна из ее целей – чтобы жизнь в агрогородке была не менее комфортной, чем в городе. 

Делегат ВНС из Могилёвской области: чтобы у ребёнка даже на селе было больше возможностей-4

Оксана Денисова, делегат Всебелорусского народного собрания:
Чтобы у ребенка даже на селе было больше возможностей заниматься какими-то определенными интересами. Это даже рисование, какие-то кружки. У нас сейчас они есть в культурном нашем центре, здесь, в школе, но все-таки это как приобретение базовых навыков, а вот развиваться… Звезды не только в городах, они же есть и на селе. Просто их надо раскрыть.

Делегат ВНС из Могилёвской области: чтобы у ребёнка даже на селе было больше возможностей-7

Всего Могилевскую область на ВНС представят 310 делегатов.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Оксана Денисова # Фотофакт

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