Делегат ВНС из Могилёвской области: чтобы у ребёнка даже на селе было больше возможностей

Среди них шеф-повар школьной столовой из агрогородка Ржавка Могилевской области. До недавнего времени Оксана Денисова руководила местным центром культуры. Режиссер по образованию и депутат сельского совета не побоялась сменить работу, когда местной школе нужен был повар. Как многодетная мама Оксана готова отстаивать интересы села и на Всебелорусском народном собрании. Одна из ее целей – чтобы жизнь в агрогородке была не менее комфортной, чем в городе.

Оксана Денисова, делегат Всебелорусского народного собрания:

Чтобы у ребенка даже на селе было больше возможностей заниматься какими-то определенными интересами. Это даже рисование, какие-то кружки. У нас сейчас они есть в культурном нашем центре, здесь, в школе, но все-таки это как приобретение базовых навыков, а вот развиваться… Звезды не только в городах, они же есть и на селе. Просто их надо раскрыть.