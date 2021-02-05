«Хотелось бы открыть своё предприятие». В Вилейском колледже организовали курсы для молодых бизнесменов

Новости Беларуси. В Вилейском районе молодых людей учат основам предпринимательства. Местом проведения стал Вилейский государственный колледж. Здесь организуют курсы для молодых бизнесменов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Их проводит центр поддержки предпринимательства, который действует на базе учебного заведения. Кстати, здесь получают профессии по 20 направлениям.