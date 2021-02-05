«Хотелось бы открыть своё предприятие». В Вилейском колледже организовали курсы для молодых бизнесменов
Новости Беларуси. В Вилейском районе молодых людей учат основам предпринимательства. Местом проведения стал Вилейский государственный колледж. Здесь организуют курсы для молодых бизнесменов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Их проводит центр поддержки предпринимательства, который действует на базе учебного заведения. Кстати, здесь получают профессии по 20 направлениям.
Как готовят будущих профессионалов, узнала Анна Куртасова.
Это Вилейский государственный колледж. Занимаются здесь 600 студентов. 20 специальностей, в том числе автомеханик, сварщик, электрик, парикмахер, швея, повар. Кроме того, в колледже проводятся курсы предпринимательства.
Игорь Китиков, директор Вилейского государственного колледжа:
У нас в колледже есть центр поддержки предпринимательства, для детей мы проводим «Основы предпринимательства». Примерно 10-15 % в дальнейшем хотят стать предпринимателями, поэтому они посещают эти курсы. А потом, по желанию, они могут стажироваться на нашей же базе.
Бизнес-факультатив проходит два раза в неделю. В группах по 15 человек. Есть теория: уроки, семинары, студенты изучают экономические дисциплины, а потом на практике пытаются создать собственные бизнес-планы. Таким образом они готовятся к открытию собственного дела.
Подробности смотрите в видеоматериале.