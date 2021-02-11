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Делегат ВНС из Берёзовского района: хотелось бы, чтобы все спорные вопросы решались только на уровне общественного согласия

11 февраля 2021 06:58
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Новости Беларуси. Александр Муратов ради Всебелорусского диалога ненадолго оставил родной Березовский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатель на воде и сотрудник силовых структур в прошлом ставит дисциплину превыше всего. Форум как раз подходящий формат: все вопросы, от житейских до глобальных, решаются в дискуссии. Мирно, принципиально, едино.

Делегат ВНС из Берёзовского района: хотелось бы, чтобы все спорные вопросы решались только на уровне общественного согласия-1

Александр Муратов, делегат VI Всебелорусского народного собрания:
Я испытываю определенную гордость за себя, так как среди тысяч жителей Березовского района мою кандидатуру выбрали и проголосовали за меня на эту почетную и серьезную миссию. Хотелось бы, чтобы общество было в согласии, чтобы все спорные вопросы экономики, политики, развития, культуры решались только на уровне такого общественного согласия. 

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Муратов # Фотофакт

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