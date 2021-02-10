«Будем работать в течение двух дней очень плодотворно». Что волнует делегата на ВНС от Молодечненского района?

Новости Беларуси. Делегаты из Минской области прибыли в столицу для участия в VI Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Делегаты из Минской области прибыли в столицу для участия в VI Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Центральный регион представляют 310 человек. Люди разного возраста и профессий: образование, медицина, промышленность, культура. Все они неравнодушны к судьбе страны, у каждого есть свое мнение и идеи, которые помогут в динамичном развитии региона и страны.
Наталья Глинская, директор Молодечненской специальной общеобразовательной школы-интерната:
Впервые принимаю участие в форуме такого масштаба. Я думаю, что мы будем работать в течение двух дней очень плодотворно, потому что вопросов много и очень хочется получить на них ответы. Прежде всего это, конечно же, социально-экономическое развитие нашей страны. Я знаю, что будут озвучены программы на пятилетку. Какие планируются реализовать и в областях образования, медицины, промышленности. Мы будем активно принимать участие в работе данного форума.
Наталья Голота, директор предприятия:
Много поднято интересных вопросов. Именно по развитию Беларуси, по развитию нашего молодого поколения. Я как руководитель предприятия негосударственной формы собственности, у которого 280 человек, хочу сказать, что программа номер один, чтобы было комфортно всем – и старшему поколению, и молодому поколению. Чтобы мы действительно развивались.
Накануне Всебелорусского народного собрания делегаты заслушали мнение своих соотечественников и коллег. Между гражданами и властями был активный диалог. Любой желающий мог высказать свои предложения. Десятки идей были озвучены во время публичных приемов и диалоговых площадок.