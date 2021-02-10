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«Будем работать в течение двух дней очень плодотворно». Что волнует делегата на ВНС от Молодечненского района?

10 февраля 2021 20:34
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Новости Беларуси. Делегаты из Минской области прибыли в столицу для участия в VI Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Будем работать в течение двух дней очень плодотворно». Что волнует делегата на ВНС от Молодечненского района?-1

Центральный регион представляют 310 человек. Люди разного возраста и профессий: образование, медицина, промышленность, культура. Все они неравнодушны к судьбе страны, у каждого есть свое мнение и идеи, которые помогут в динамичном развитии региона и страны.

«Будем работать в течение двух дней очень плодотворно». Что волнует делегата на ВНС от Молодечненского района?-4

Наталья Глинская, директор Молодечненской специальной общеобразовательной школы-интерната:
Впервые принимаю участие в форуме такого масштаба. Я думаю, что мы будем работать в течение двух дней очень плодотворно, потому что вопросов много и очень хочется получить на них ответы. Прежде всего это, конечно же, социально-экономическое развитие нашей страны. Я знаю, что будут озвучены программы на пятилетку. Какие планируются реализовать и в областях образования, медицины, промышленности. Мы будем активно принимать участие в работе данного форума. 

«Будем работать в течение двух дней очень плодотворно». Что волнует делегата на ВНС от Молодечненского района?-7

Наталья Голота, директор предприятия:
Много поднято интересных вопросов. Именно по развитию Беларуси, по развитию нашего молодого поколения. Я как руководитель предприятия негосударственной формы собственности, у которого 280 человек, хочу сказать, что программа номер один, чтобы было комфортно всем – и старшему поколению, и молодому поколению. Чтобы мы действительно развивались.

«Будем работать в течение двух дней очень плодотворно». Что волнует делегата на ВНС от Молодечненского района?-10

Накануне Всебелорусского народного собрания делегаты заслушали мнение своих соотечественников и коллег. Между гражданами и властями был активный диалог. Любой желающий мог высказать свои предложения. Десятки идей были озвучены во время публичных приемов и диалоговых площадок. 

# Всебелорусское народное собрание # общество # Наталья Голота # Наталья Глинская # Фотофакт

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