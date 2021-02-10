Лучше всего раскупают шоперы. Как школьники в Старых Дорогах зарабатывают на творчестве?

Новости Беларуси. Молодой перспективный проект: в стародорожской школе № 1 запустили бизнес-кампанию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подростки делают вещи своими руками и продают их на местных ярмарках. Учащиеся получают прибыль от своей работы. Но чтобы попасть в команду, нужно было пройти отбор. Подробности в материале Вероники Сайко.

Что нужно, чтобы открыть свой бизнес? Оригинальные продукты, профессиональная команда и площадка для продажи товаров. Все это в первой стародорожской школе. Девочки шьют, мальчики создают из дерева кухонную утварь. Предприимчивости этих подростков может позавидовать любой успешный бизнесмен.

Вероника Сайко, корреспондент:

Лучше всего у юных бизнесменов раскупают шоперы. Это сумки, которые можно взять с собой в магазин, чтобы не тратить деньги на полиэтиленовый пакет. Фартуки с полотенцами тоже хорошо расходятся.