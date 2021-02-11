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Первый день Всебелорусского народного собрания. Что нужно знать до начала форума?

11 февраля 2021 06:14
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Новости Беларуси. «Единство! Развитие! Независимость!» Главное общественно-политическое событие пятилетия. Считанные часы остаются до начала VI Всебелорусского народного собрания. Масштабный форум определит основные векторы развития нашей страны на ближайшие годы. Разговор на общенациональном уровне продлится в Минске два дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый день Всебелорусского народного собрания. Что нужно знать до начала форума?-1

11 февраля, в первый день всенародного вече, с докладом выступит Президент Александр Лукашенко. Ожидается, что глава государства примет участие в работе ВНС и завтра, 12 февраля. 

Все происходящее во Дворце Республики в прямом эфире будут транслировать телеканалы и Первый национальный канал Белорусского радио. Трансляция будет также доступна на сайте VI Всебелорусского народного собрания и интернет-площадках ведущих государственных СМИ. Начало запланировано на 11 часов. А телеверсию форума зрители смогут увидеть 14 февраля в вечернем эфире белорусского телевидения. 

Итак, делегаты и приглашенные гости уже готовятся обсудить вопросы, волнующие миллионы белорусов.

Ксения Худолей напомнит об акцентах важнейшего для всей страны диалога. Смотрите в видеоматериале.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

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