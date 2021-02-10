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Делегат ВНС от Гомельской области: едем, чтобы сказать, что женщины Беларуси за мир, за семью, за традиции

10 февраля 2021 10:51
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Новости Беларуси. Беларусь накануне VI Всебелорусского собрания. Делегаты форума 10 февраля из всех регионов отправляются в Минск. Завтра они соберутся на всенародное вече, чтобы обсудить итоги предыдущей программы социально-экономического развития Беларуси и совместно выработать план на будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегат ВНС от Гомельской области: едем, чтобы сказать, что женщины Беларуси за мир, за семью, за традиции-1

Гомельский регион представят 310 человек. Это люди разных возрастов и профессий, представители трудовых коллективов, общественных организаций, молодежь.

Перед отправлением делегаты рассказали, с какими предложениями они едут на форум. В дискуссиях они планируют провести и время в пути.

Делегат ВНС от Гомельской области: едем, чтобы сказать, что женщины Беларуси за мир, за семью, за традиции-4

Алексей Зайцев, старший преподаватель Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины:
Для меня как для гражданина Беларуси это очень историческое событие, потому что о таких событиях я читал только в учебниках, в книгах по истории. И для меня еще как для молодежи, представителя педагогических коллективов это событие будет очень важным для определения основного вектора, направления нашей страны на ближайшую пятилетку. Также большой диалог со всеми представителями нашей страны, активной молодежью, яркими представителями политической среды.  

Делегат ВНС от Гомельской области: едем, чтобы сказать, что женщины Беларуси за мир, за семью, за традиции-7

Елена Кличковская, председатель областного отделения «Белорусский союз женщин»:  
Сегодня в жизни страны историческое событие. Делегация Гомельской области принимает участие в нем. И мы едем туда со своими надеждами. В делегации Гомельской области и делегации Белорусского союза женщин мы едем туда, чтобы еще раз всему миру, всей республике сказать, что женщины Беларуси за мир, за семью, за традиции.

В Минск сегодня прибудут делегаты от всех регионов страны.  

Делегат ВНС от Гомельской области: едем, чтобы сказать, что женщины Беларуси за мир, за семью, за традиции-10

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Алексей Зайцев # Елена Кличковская # Фотофакт

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