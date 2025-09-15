На Пекин обрушился мощный град с сильным ветром

Навроцкий подписал согласие на нахождение в Польше дополнительных войск НАТО

Подробности операции не разглашаются. Это решение было принято после инцидента с беспилотником, когда премьер-министр Дональд Туск сообщил о 19 случаях нарушения воздушного пространство и обвинил Москву, не представив доказательств.