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На Пекин обрушился мощный град с сильным ветром

15 сентября 2025 05:54
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Непогода в столице Китая. На Пекин обрушились град, дождь и ураганный ветер, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Пекин обрушился мощный град с сильным ветром-2

В считанные минуты улицы города были затоплены, возникли серьезные перебои в работе транспорта. Поваленные деревья перекрыли дороги и повредили десятки автомобилей. Град, размеры которого достигали нескольких сантиметров, бил окна и крыши. Власти Пекина объявили оранжевый уровень опасности. 

# Погода # Китай

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