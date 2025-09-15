На Пекин обрушился мощный град с сильным ветром

Непогода в столице Китая. На Пекин обрушились град, дождь и ураганный ветер, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Непогода в столице Китая. На Пекин обрушились град, дождь и ураганный ветер, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В считанные минуты улицы города были затоплены, возникли серьезные перебои в работе транспорта. Поваленные деревья перекрыли дороги и повредили десятки автомобилей. Град, размеры которого достигали нескольких сантиметров, бил окна и крыши. Власти Пекина объявили оранжевый уровень опасности.