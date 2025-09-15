В Витебске прошёл смотр-конкурс профессионального мастерства сотрудников ГАИ

Оказать первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП, стрелять из движущегося автомобиля, быть в отличной физической форме – все это о сотрудниках ГАИ. Именно они отвечают за комфорт и безопасность на дорогах. По-максимуму знания и умения инспекторы показали в Витебске на Республиканском смотре-конкурсе профессионального мастерства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соревнованиям предшествовала усиленная подготовка. Каждый участник из 8 команд сдал внутренний экзамен. Инспекторы соревновались в медицинской и специальной подготовке, скоростном маневрировании, а также ручном регулировании. Наравне с мужчинами задания выполняли девушки.

Анна Каешко старший инспектор БДПС ГАИ УВД Могилевского облисполкома:

Наравне с мальчиками почему бы не поучаствовать. Наоборот, там где-то, если вот показываешь хорошие показатели, видишь, что ты где-то можешь, как и мальчики, ну, это достойно.

Борис Луцевич, заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Витебского облисполкома:

Оцениваем подготовку очень высоко. Приятно наблюдать, что из года в год профессиональные навыки сотрудников растут. Особенно показал конкурс в части навыков управления служебным автомобилем в экстремальных ситуациях. Все этапы достойно прошла и команда из Азербайджана – гость конкурса. В Баку очень плотный трафик, есть специальные выделенные автобусные полосы, но в целом правила дорожного движения схожи с нашими.