В Витебске прошёл смотр-конкурс профессионального мастерства сотрудников ГАИ
Оказать первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП, стрелять из движущегося автомобиля, быть в отличной физической форме – все это о сотрудниках ГАИ. Именно они отвечают за комфорт и безопасность на дорогах. По-максимуму знания и умения инспекторы показали в Витебске на Республиканском смотре-конкурсе профессионального мастерства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соревнованиям предшествовала усиленная подготовка. Каждый участник из 8 команд сдал внутренний экзамен. Инспекторы соревновались в медицинской и специальной подготовке, скоростном маневрировании, а также ручном регулировании. Наравне с мужчинами задания выполняли девушки.
Анна Каешко старший инспектор БДПС ГАИ УВД Могилевского облисполкома:
Наравне с мальчиками почему бы не поучаствовать. Наоборот, там где-то, если вот показываешь хорошие показатели, видишь, что ты где-то можешь, как и мальчики, ну, это достойно.
Борис Луцевич, заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Витебского облисполкома:
Оцениваем подготовку очень высоко. Приятно наблюдать, что из года в год профессиональные навыки сотрудников растут. Особенно показал конкурс в части навыков управления служебным автомобилем в экстремальных ситуациях.
Все этапы достойно прошла и команда из Азербайджана – гость конкурса. В Баку очень плотный трафик, есть специальные выделенные автобусные полосы, но в целом правила дорожного движения схожи с нашими.
Эмиль Ибрагимов, капитан полиции полка дорожно-патрульной службы по Баку (Азербайджан):
Неоднократно присутствовали в этом конкурсе. Спортивный интерес, конечно, присутствует. Мы очень рады вновь находиться здесь. Отрадно хотелось бы сказать пару слов о подготовке местных инспекторов. Очень хорошая подготовка. Из года в год все лучше и лучше. Профессионализм увеличивается. И мы стараемся тоже подтягиваться и участвовать, и достойно показать свои навыки в этих всех состязаниях.
МВД уделяет много внимания профессиональной подготовке сотрудников Госавтоинспекции. Уже в 2026 году в смотре-конкурсе появятся новые дисциплины. Например, соревнования мотоциклистов.