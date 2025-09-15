Генпрокуроры Беларуси и России обсудили совместную работу по защите исторической правды

На страже исторической правды. В Суздале под председательством генеральных прокуроров Беларуси и России Андрея Шведа и Игоря Краснова прошло заседание Объединенной коллегии надзорных ведомств двух стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевой темой стала координация усилий по защите традиционных духовно-нравственных ценностей и увековечения памяти защитников Отечества, жертв нацизма и фашизма. Речь шла об агрессивной политике Запада по насаждению псевдоценностей и о воздействии западной идеологии, которой подвергается Союзное государство.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси: Именно в странах Запада открыто исповедуется крайний национализм и неонацизм, официально проводятся марши бывших эсэсовцев, предпринимаются попытки оправдать отдельных пособников нацистов, представленных якобы «борцами за свободу». На наших глазах в странах ближнего зарубежья сносят и разрушают памятники воинов-освободителей, оскверняют могилы советских солдат. Военизированные организации открыто используют нацистскую символику. Все это – попытки переписать историю, перечеркнуть подвиг советского народа и память о героическом прошлом наших предков.

Игорь Краснов, генеральный прокурор России:

Любые попытки навязать народу России и Беларуси чуждые ориентиры, осквернить память наших отцов, дедов, прадедов, совершивших бессмертный подвиг мы должны пресекать совместно, твердо и решительно. И это не просто профессиональная задача. Это наш святой долг перед предками и потомками. Никто не забыт и ничто не забыто.

По итогам заседания приняты решения Объединенной коллегии. Они направлены на борьбу с деструктивной идеологией. Участники мероприятия также возложили цветы к монументу павшим воинам в годы Великой Отечественной войны в Суздале.