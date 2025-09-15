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Израиль нанёс массированный удар по территории Йемена – 50 человек погибли

15 сентября 2025 07:10
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Конфликт на Ближнем Востоке расширяется. Израиль нанес массированный удар по территории Йемена, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль нанёс массированный удар по территории Йемена – 50 человек погибли -2

Бомбардировке подверглась столица страны. Ракетами уничтожен городской квартал, разрушены десятки жилых домов. Жертвами нападения по предварительным данным стали около 50 человек, пострадали более 120. Экстренные службы и волонтеры продолжают разбор завалов. По сообщениям СМИ, ЦАХАЛ ударил по Йемену в ответ на обстрел хуситами израильских судов. 

# Конфликт на Ближнем Востоке

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