Израиль нанёс массированный удар по территории Йемена – 50 человек погибли

Конфликт на Ближнем Востоке расширяется. Израиль нанес массированный удар по территории Йемена, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бомбардировке подверглась столица страны. Ракетами уничтожен городской квартал, разрушены десятки жилых домов. Жертвами нападения по предварительным данным стали около 50 человек, пострадали более 120. Экстренные службы и волонтеры продолжают разбор завалов. По сообщениям СМИ, ЦАХАЛ ударил по Йемену в ответ на обстрел хуситами израильских судов.