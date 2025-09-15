Верховный Суд 15 сентября начинает рассматривать дело карателя Винницкого

Без срока давности. Верховный Суд сегодня, 15 сентября, начнет рассматривать дело карателя Винницкого, который обвиняется в геноциде белорусского народа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В истории суверенной Беларуси это уже четвертое уголовное дело в отношении нацистского палача, рассматриваемое судом. Осип Винницкий умышленно лишил жизни не менее 403 человек, включая по меньшей мере 146 детей, в том числе заведомо малолетних, а также престарелых и находящихся в беспомощном состоянии лиц, беременных женщин. Покушался на лишение жизни еще минимум 31 человека. Умер каратель в 1997-м.

Расследование Генеральной прокуратуры позволило установить обстоятельства его преступлений. Масштабы политики геноцида нацистской Германией и ее пособниками против населения Беларуси и советских народов с первых дней Великой Отечественной войны не имели прецедента в мировой истории. Оккупация БССР продолжалась 1 133 дня, и каждый из них истреблялись ни в чем не повинные мирные граждане и военнопленные. Уничтожены около трех миллионов жителей Беларуси.