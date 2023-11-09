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Делегация Ставропольского края посетит ряд промышленных предприятий Беларуси

09 ноября 2023 06:06
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Взаимодействие с российскими регионами прирастает новыми проектами. Продолжается визит делегации Ставропольского края в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация Ставропольского края посетит ряд промышленных предприятий Беларуси-1

Сегодня, 9 ноября, запланировано посещение ряда промышленных предприятий. Гости ознакомятся с производством коммунальной и пассажирской техники. Накануне стало известно, что в Ставрополе откроют мультибрендовый торгово-сервисный центр.

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# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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